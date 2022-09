¡¡PRÓXIMO 11 DE SEPT ESTRENO MUNDIAL ONLINE: THE BIG RESET!!

Tras el éxito rotundo y la proeza de conseguir llevar este verano ‘The Big Reset Movie’ a más de 20 ciudades de España, alquilando cine a cine y logrando lleno absoluto en todas las salas, el próximo domingo 11 de septiembre a las 21:00 (GMT+2) será el esperado Estreno Mundial Online.

Un documental financiado a través de crowdfunding, hecho por y para la gente, y fundamental para poder entender todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente.

El documental podrá verse de manera gratuita en la web oficial http://www.thebigresetmovie.com y estará disponible en español, inglés y francés.

Madrid, París, Roma, Berlín

(CEST) – 9 P.M.

London (BST), Islas Canarias- 8 P.M.

Buenos Aires / Santiago de Chile / Rio de Janeiro (GMT-3) – 4 P.M.

New York (EDT) – 3 P.M.

Houston / Mexico City (CDT) – 2 P.M.

Bogotá (GMT-5) – 2 P.M.

Los Angeles (PDT) – 12 P.M.

Benares (IST) – 12 A.M.

Manila (PST) – 3 A.M.

Tokyo (JST) – 4 A.M.

Melbourne (AEST) – 5 A.M.

Estreno online en:

http://www.thebigresetmovie.com

