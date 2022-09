Oración a Nuestro Señor para obtener la sanación interior. Padre Amorth

Oración a Nuestro Señor para obtener la sanación interior (según el Padre Gabriel Amorth)

Señor Jesús, tú has venido a sanar los corazones heridos y atribulados, te ruego que cures los traumas que provocan

turbaciones en mi corazón; te ruego, en especial, que cures aquellos que son causa de pecado. Te pido que entres en mi vida, que me cures de los traumas psíquicos que me han afectado en mi tierna edad y de las heridas que han provocado a lo largo de toda mi vida. Señor Jesús, tú conoces mis problemas, los pongo todos en tu Corazón de Buen Pastor.



Te ruego, en virtud de aquella gran llaga abierta en tu Corazón, que cures las pequeñas heridas que hay en el mío. Sana las heridas de mis recuerdos a fin de que nada de cuanto me ha acaecido me haga permanecer en el dolor, en la angustia, en la preocupación.

Señor, sana todas las heridas que, en mi vida, han sido causa o raíz de pecado. Quiero perdonar a todos los que me han ofendido: mira estas heridas internas que me impiden perdonar. Tú, que has venido a sanar los corazones afligidos, sana el mío. Concédeme la sanación de los dolores que me oprimen al recordar la muerte de las personas queridas. Haz que pueda recobrar la paz y la alegría en la certeza de que eres la Resurrección y la Vida.

Haz de mí un testigo auténtico de tu Resurrección, de tu victoria sobre el pecado y la muerte, y de tu presencia viva en medio de nosotros.

