Los cristianos vivimos nuestra vida aquí en la tierra en medio de oscuridades y sintiendo a la vez la luz De Dios . Nunca hay tanta oscuridad como para no ver la Luz De Dios, ni nunca tanta claridad que nos impida la tentación de la oscuridad de este mundo que nos rodea. Y así viviremos hasta que finalice nuestro camino aquí en la tierra y regresemos al Padre.

Así que no nos queda otra, seamos fuertes en los momentos de oscuridad y confiemos en esa Luz que tantas veces nos ha iluminado cuando pensábamos que no teníamos salida, siempre está ahí, siempre vuelve…Porque no hay nadie que nos quiera en este mundo más que el Padre… y ¡Seamos felices y Glorifiquemos a Dios cuando sintamos esa Luz y esa Alegría que sólo el que ama a Dios siente!

Lectura del santo evangelio según san Juan (16,20-23a):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En verdad, en verdad os digo: vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre; vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora; pero, en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre.

También vosotros ahora sentís tristeza; pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada». Palabra del Señor

