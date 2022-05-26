POEMA: LA ASCENSIÓN
Poemas de Carlos Núñez
Por Carlos Núñez
Para Adoración y Liberación
DESDE UN MONTE – ¡SIEMPRE MONTES,
DEL SINAÍ HASTA SION!-
EL DIOS DE LA ENCARNACIÓN
DEJÓ NUESTROS HORIZONTES.
LOS BENDIJO.LE ADORARON.
MAS EXISTIÓ ALGUNA DUDA…
¡SU ALMA AÚN ERA TAN RUDA!…
Y AL SUBIR ÉL…¡SE EXTASIARON!
VARONES DE GALILEA:
¿QUÉ HACÉIS MIRANDO HACIA EL CIELO?
NUESTRO SEÑOR YA ESTÁ EN VUELO
HACIA QUIEN TODO LO CREA.
VOSOTROS…,A LAS LABORES
QUE ÉL MISMO OS DIO COMO ENCARGO.
SE HA IDO…,¡Y ESO ES AMARGO!;
MAS VOLVERÁ ENTRE FULGORES.
Y EN EL MIENTRAS,MANDARÁ
SU ESPÍRITU, QUE CONSUELA.
Y QUE ETERNAMENTE OS VELA
PORQUE “NO DUERME JAMÁS “…
¡A PREDICAR,CON VALOR,
HASTA EL CONFÍN DE LA TIERRA.
OS DARÁN TORMENTO Y GUERRA;
Y MORIRÉIS POR SU AMOR.
MAS…¡VOLVERÁ!,UN DÍA CIERTO,
DESDE ESE SITIO AL QUE SUBE;
RODEADO DE LA NUBE
QUE ISRAEL VIO EN EL DESIERTO.
VOLVERÁ, SÍ: ¡VOLVERÁ!
CON TRUENO,PODER Y GLORIA.
Y AFIANZARÁ SU VICTORIA.
CLAMAD YA:MARANA,THA!