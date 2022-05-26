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POEMA: LA ASCENSIÓN

Poemas de Carlos Núñez

Por Adoración y Liberación
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Por Carlos Núñez

Para Adoración y Liberación 

 

 

 

DESDE UN MONTE – ¡SIEMPRE MONTES,

DEL SINAÍ HASTA SION!-

EL DIOS DE LA ENCARNACIÓN 

DEJÓ NUESTROS HORIZONTES.

LOS BENDIJO.LE ADORARON.

MAS EXISTIÓ  ALGUNA DUDA…

¡SU ALMA AÚN ERA TAN RUDA!…

Y AL SUBIR ÉL…¡SE EXTASIARON!

VARONES DE GALILEA:

¿QUÉ HACÉIS MIRANDO HACIA EL CIELO?

NUESTRO SEÑOR YA ESTÁ EN VUELO

HACIA QUIEN TODO LO CREA.

VOSOTROS…,A LAS LABORES 

QUE ÉL MISMO OS DIO COMO ENCARGO.

SE HA IDO…,¡Y ESO ES AMARGO!;

MAS VOLVERÁ ENTRE FULGORES.

Y EN EL MIENTRAS,MANDARÁ 

SU ESPÍRITU, QUE CONSUELA.

Y QUE ETERNAMENTE OS VELA

PORQUE “NO DUERME JAMÁS “…

¡A PREDICAR,CON VALOR,

HASTA EL CONFÍN DE LA TIERRA.

OS DARÁN TORMENTO Y GUERRA;

Y MORIRÉIS POR SU AMOR.

MAS…¡VOLVERÁ!,UN DÍA CIERTO,

DESDE ESE  SITIO AL QUE SUBE;

RODEADO DE LA  NUBE

QUE ISRAEL VIO EN EL DESIERTO.

VOLVERÁ, SÍ: ¡VOLVERÁ!

CON TRUENO,PODER Y GLORIA.

Y AFIANZARÁ SU VICTORIA.

CLAMAD YA:MARANA,THA!

 

 

 

 

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