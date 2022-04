¿Cuántas veces has oido estas palabras de Jesús? ¿Cuántas veces han retumbado en tu interior ante un problema o una desesperación que parece que nos ahoga?

¿Has experimentado este evangelio en tu vida personal? Si es así , experimenta la alegría del hijo que sabe que su padre le vigila y cuida de él , comparte tu experiencia , ¡díselo a todo el mundo!

Por que es cierto ,no es algo pasado… Dios es Nuestro Padre, el que más nos quiere con mucha diferencia, por encima de todos los que nos quieren aquí en la tierra… y siempre nos aligera la carga, siempre que se lo pidamos y confiemos plenamente en su voluntad, confiemos en que él hará lo mejor para nosotros, aunque no alcancemos a entenderlo en ese momento… ;ya llegará el momento…porque siempre llega.

Si eres de los que ha escuchado por primera vez estas palabras de Jesús, siéntete afortunado porque Dios te llama, pídele que te ayude a sentir su presencia y su ayuda en tu carga, pídeselo como un hijo pide ayuda a su padre y confía en Él, como un niño pequeño confía en su padre.

Dios nunca defrauda.

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo:

«Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien.

Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas.

Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».

Palabra del Señor