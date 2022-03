Os pido desagravio para la Santísima Virgen María

Vicente Montesinos

No me gusta tener que enseñarles este cartel; por el que ayer se desagravió con un Rosario multitudinario en Valencia (España) a la Stma. Virgen de los Desamparados, pero deben de conocer la gravedad de la afrenta, blasfemia y agravio, para unirse en nuestro dolor a todos los valencianos, a todos los españoles y a todos los católicos que amamos, como no puede ser de otra forma, a Nuestra Santísima Madre.

Es vergonzoso que una discoteca de Valencia se haya publicitado con esta imagen anticristiana y tan ofensiva para todos.

El año pasado los musulmanes mandaron que no se quemara una falla, sólo porque había una media luna árabe. Y ganaron. Claro que ganaron.

En este occidente enfermo sólo es gratis mofarse de Cristo y de los católicos; en quienes el propio Occidente se ha sustentado.

Todo forma parte del plan.

Le ruego hoy, por favor una misa…, un rosario… un ¡avemaría!… lo que pueda… con espíritu contrito en desagravio a la Mare de Dèu dels Desamparats.

¡Vixca la Mare de Dèu!

¡Viva la Santísima Virgen!

