PARA TODOS LOS SEGUIDORES, SUSCRIPTORES, HERMANOS… DE ADORACIÓN Y LIBERACION. 

Vicente Montesinos

Director de Adoración y Liberación

Tenemos temores muy fundados, aunque todavía no confirmados, de que esta tan útil aplicación, Telegram, que utilizamos como canal de difusión de todo lo que publicamos en todos nuestros canales, páginas, etc.; sea eliminada, al menos en la Unión Europea y en Estados Unidos, por las élites globalistas.

Ahora mismo es un oasis de libertad de expresión, y además es de capital ruso, por lo que está en el punto de mira.

Puede que de un momento a otro nos quedemos sin este canal de comunicación, y para evitar que esto suceda, vamos a adelantarnos.

Para ellos os rogamos hermanos:

Descargad ya la ultima versión de la App SIGNAL

Y EN BREVE COMENZAREMOS A ENVIAROS ENLACES DE INVITACIÓN.

Los enlaces serán a Grupos, editados a modo de canal, y que solo permiten 1000 miembros, por lo que crearemos tantos grupos como sea necesario.

Os aconsejo descargar la app, y en cuanto recibáis el enlace de invitación uniros al grupo, donde todavía no se publicará nada hasta que no sea necesario, en su caso.

Pero si Telegram cae, y no lo habéis hecho antes, os quedaréis desconectados. Es un momento, no ocupa nada y no cuesta nada.

De momento, descarguen la última versión de Signal, y estén atentos a los enlaces que enviemos por esta vía de Telegram mientras esté activa. Y únanse. Más vale tenerlo y no usarlo que quedarnos desconectados.

Aquí tienen el primer enlace para unirse al canal en signal a medida que vayan descargando la App. Primero se descarga la App y luego ya se pide entrada al canal con este enlace:

https://signal.group/#CjQKIFEZiJzxm1BqtaZDVsN7HKMyUNrJtLaUGlqfbPlrW3yuEhBaRuWmiabzqPFdBKVRZ43m

Recuerdo que de momento no habrá actividad alli, pero si estan unidos, cuando sea necesario, recibirán todo

Dios les bendiga y les guarde

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!