El cardenal Müller dice que le da vergüenza ser alemán al ver cómo tratan a Benedicto XVI en su propia patria

AyL Redacción

Agencias / Kath.net

«Es francamente grotesco querer presentar ante el mundo a un hombre como el Papa emérito Benedicto XVI/J. Ratzinger como un mentiroso por una reunión de hace 42 años, que sería una de las muchas cientos de reuniones de las que puede o no recordar que participó.» Esto es lo que dice el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Müller, en una entrevista con kath.net sobre el informe de abusos de la archidiócesis de Múnich y Freising.

El cardenal Muller cree que Benedicto XVI no necesita en realidad que le defiendan porque «acusarle de una actitud moralmente tan baja no sólo muestra una total falta de respeto hacia una persona y un cristiano que ha sido de lo más meritorio para la Iglesia y la sociedad, sino que es revela las verdaderas intenciones, que se han cumplido en la campaña de difamación inmoderadamente insensata contra él». Y añade:

«Cada día me encuentro con muchas personas de diferentes naciones que me preguntan cómo es posible que en Alemania se llame mentiroso a un Papa de su patria. A la vista de estos acontecimientos, uno no puede más que avergonzarse de ser alemán, sobre todo también porque tantas personas que son por sí mismas de buena voluntad caen en la propaganda anticatólica».

Müller explica, en una entrevista realizada por Lothar Rilinger, que «en el pasado, ciertamente existía la práctica bienintencionada de no involucrar al Ordinario en todos los detalles del comportamiento impuro de sus clérigos y empleados laicos, porque no se quería imponerle eso y se pensaba que se podía resolver el problema a nivel del departamento de personal. Hoy en día, la gente es más sensible y está alerta a los primeros signos». Pero advierte: «El nuevo peligro es que se sospeche apresuradamente de personas inocentes o incluso se las arroje a los medios de comunicación. Todos los indignados y agitadores del caso del cardenal Pell, que fue absuelto de todos los cargos de abuso sexual en última instancia, ¿han pedido perdón o al menos han pedido disculpas a Dios en su conciencia?»

La farsa del liberalismo moral

El cardenal alemán recuerda que «tras el Concilio, se extendió también una imagen progresista de los sacerdotes cuyos protagonistas ya no querían ser tan «estirados» en materia de moral sexual. El ex-cardenal liberal McCarrick de los Estados Unidos fue excusado durante años en estos círculos con la excusa de que sus víctimas eran sólo (sic) candidatos al sacerdocio que sabían lo que hacían como adultos».

El problema sigue hoy:

«En esta línea frívola siguen hoy los hipócritas «reformadores de la Iglesia» que quieren prevenir los delitos sexuales contra los adolescentes legitimando los contactos heterosexuales y homosexuales de los sacerdotes o empleados laicos con los adultos. Al hacerlo, socavan la moral revelada y la ética natural, convierten el celibato en una farsa blasfema y profanan el matrimonio del hombre y la mujer como fundamento divino. Lo que es pecado no lo determina el propio cristiano desde el día de su madurez civil, es decir, desde que cumple 18 años. Como niños, jóvenes, adultos, ancianos, sabemos que somos responsables ante Dios y su santa voluntad. Incluso el filósofo precristiano Séneca lo reconocía: «En un reino nacemos: obedecer a Dios es la libertad». (De la vida feliz 15:7). Tanto más creemos los cristianos que cumpliendo los mandamientos de Dios nos hacemos libres y felices. «Porque habéis sido llamados a la libertad… Sólo que no utilicéis la libertad como excusa para la carne, sino servíos los unos a los otros con amor». (Gálatas 5:13)»

