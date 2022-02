Indignación en la Casa Blanca, la OTAN y el Kremlin por la filtración de Moncloa a El País

AyL Redacción

Agencias

Todo apunta que Moncloa ha filtrado al diario El País los documentos confidenciales de la respuesta de la OTAN y de los EE.UU. a las demandas que el presidente Putin les formuló por escrito días atrás para iniciar negociaciones sobre la cuestión de Ucrania.

La filtración unilateral, realizada sin el consentimiento y sin el conocimiento previo de los aliados de España, ha causado estupefacción en quienes están negociando las condiciones de una posible desescalada de la tensión de los últimos tiempos, y ha sido interpretada como una deslealtad del gobierno español, que ha vuelto a actuar con insólita irresponsabilidad diplomática y política.

Con la filtración, se rompe el principio de la confianza mutua y se sitúa nuevamente al gobierno español como «socio no fiable» ante la Casa Blanca y la OTAN.

No se trata ya de que el gobierno de España esté integrado por ministros comunistas contrarios a la Alianza Atlántica, sino de que desde la presidencia se actúa con una deslealtad y una irresponsabilidad que no es admisible en tiempos de alta tensión como los actuales.

Nunca antes se había producido una «fuga de seguridad» de documentos confidenciales de los EE.UU. y de la OTAN en la portada de un diario, menos aún filtrados por un gobierno.

La publicación ha provocado además un monumental enfado del Kremlin, que ve como su capacidad de maniobra queda expuesta ante la opinión pública.

Los documentos constatan cómo la Casa Blanca y la OTAN ofrecieron a Vladimir Putin medidas de desarme a cambio del repliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania. El Kremlin ha confirmado la autenticidad de los mismos

El secretario de Prensa de Putin, Dmitri Peskov, no ha ocultado el enfado del Kremlin al ser preguntado por la filtración y ha señalado directamente al Gobierno de España: «Nosotros no hemos publicado nada. Y no quiero comentar nada al respecto. Esa pregunta debería estar dirigida al diario El País o a las autoridades españolas, pero no a nosotros», ha zanjado con visible enfado.

Sanchez habría elegido el peor escenario y el peor momento para poner en evidencia a sus aliados, y ha quedado al descubierto ante el mundo. Ni los aliados ni los rusos se lo perdonarán.

El inútil globalista que consigue cuadrar el círculo: enfadar a todos a la vez, y dejar, de nuevo, a España, expuesta ante todo y todos.

