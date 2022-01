Entrevistamos al historiador Rafael Mª Molina: ¿Cómo y en qué condiciones concretas aparecerá la Marca de la Bestia?

Por Lina Castillo

Don Rafael. ¿Cómo y en qué condiciones podría aparecer el chip o marca de la Bestia?

Como es lógico nadie puede saberlo con exactitud y podemos equivocarnos, claro está. Pero podemos hacer especulaciones con fundamento, viendo que los acontecimientos se están precipitando en lo que claramente parece formar parte de los parámetros de los Últimos Tiempos.

La posibilidad de una guerra mundial entre Rusia y China por un lado y Estados Unidos y Europa por el otro parece cada vez más una opción más real, con los detonantes de Ucrania y Taiwán. ¿Esto podría acelerar los tiempos de la revelación del AC y la aparición de la temida marca sin la que se podrá comprar ni vender nada?

Lógicamente no podemos saberlo ni asegurarlo pero podría ser una posibilidad muy verosímil. Imaginemos que Europa y otras partes del mundo, como Hispanoamérica quedan arrasadas en un conflicto termonuclear. Para los supervivientes la vida sería terriblemente difícil y caótica al principio. En ese contexto, sería muy fácil para los gobiernos argumentar que hay una gran escasez y muy pocos alimentos y productos en general, que los canales de distribución están cortados, que muchos campos están contaminados por la radiación, que las materias primas faltarán durante años y que se pueden comprar muy pocas cosas, incluso podrían decirnos que el Estado te las dará gratis. Eso sí, siempre que uno se ponga un chip, para impedir que nadie haga acopio, ya que hay muy pocos alimentos. Seguramente el dinero físico sería definitivamente abolido ( nos dirán que provisionalmente pero sería definitivo en la práctica) y cualquier cosa tendría que adquirirse a través del chip. Con la vacuna ya tienen la demostración que necesitaban de que casi todo el mundo obedecería.

El AC podría revelarse al mundo en esos momentos, ¿quizá como el pacificador de la guerra mundial?

No lo sabemos pero tendría coherencia. Desde luego la gran mayoría de la gente estaría dispuesta a seguir las consignas de quien aparentemente les libre de esa guerra y de ese caos.

¿El Covid y la vacunación han sido el ensayo general para ese mundo de pesadilla que parece venírsenos encima?

No lo sabemos, pero mucho apunta a que así ha sido. Como gigantesco experimento de control social, ha sido un claro éxito para el NOM y sin duda les marca el camino a seguir.

¿La solución es la oración y encomendarse a la Santísima Virgen para no desfallecer en la lucha y para que los tiempos de la Tribulación sean acortados?

Sin duda alguna, cualquier posibilidad de resistir lo que ya tenemos y lo que se nos viene encima pasa por ponerse bajo el manto de la Santísima Virgen que aplastará al Mal y es el camino seguro hacia el Señor.

¿Cuál será el papel de la falsa Iglesia en este mundo que se avecina?

No es difícil imaginar que la falsa Iglesia bendecirá fácilmente cualquier cosa que haga el NOM igual que hace ahora con la vacunación. Nos dirá que el chip es algo perfectamente normal y eficaz en los momentos tan terribles que se viven y que quiénes no se lo quieran poner muestran actitudes propias de ser unos traficantes, acaparadores, egoístas, y unos criminales desaprensivos, “en estos momentos tan difíciles”, etc etc. Lo cual es lo mismo que dirá el Mundo, con el aplauso de la gran mayoría de la gente.

