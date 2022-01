He visto la luz

Por Ángel Ortega

Son muchos meses, muchos días, muchísimas horas de pandemia. Es como el que coge el Transiberiano, parece que nunca va a llegar a su destino.

Las vías de transporte se han asociado con el tren de mercancias que ha repartido los noticieros por todos los hogares del mundo.

Hemos sido testigos del suculento plan de salvación que los esbirros de Satanás han concebido para acelerar semejante convoy.

El mundanal mapa de vida que se ha seguido años atrás, bajo la misma dirección que ahora, ofrecía normalidad a cambio de esclavitud para invertirlos hoy, donde ofrecen esclavitud a cambio de normalidad.

Este dato es muy relevante, porque lo fácil es ser esclavo, no vivir como tal. El “sí” a casi todo ha desembocado en el sustantivo que define, en este momento, a la Humanidad, que no es otro que la sumisión.

Con este negro panorama, ha pasado lo que tenía que pasar, la construcción de una nueva vía que lleve al planeta hacia el país del Anticristo, el que huele a azufre y arde de servidumbre.

Todavía atravesamos estaciones intermedias donde se vigoriza la razón que ha dado lugar a esta calamitosa situación. La penúltima fue la vacuna, la última, ómicron y la que está por llegar, la peor, la pastillaizer de las narices que ya, sin haberse puesto en el Vademecum, saben que tiene una efectividad del 89%; maravilloso.

Pero claro, si todo guarda relación, todo tiene que encajar, y, si lo hace, se ve la imagen al completo. ¿Y cuál es?

Las últimas piezas añadidas, dejan ver con claridad la verdadera utilidad de las vacunas, que es la de ser un trampolín para lo que viene, un fenómeno de tal magnitud que será lo que definitivamente prepare al mundo para recibir al antisanto, un fenómeno de masas capaz de realizar prodigios inimaginables.

Si nos ponemos a pensar en ello, sólo hay una cosa que una a todos los hombres sin distinción, que sea motivo de alegría para todos y que llene el vacío de la existencia.

Y no es otro que su majestad el dinero. Por eso dijo Jesús: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Están dirigiendo sus esfuerzos al Eurotower, una moneda virtual ficticia, donde ya no tendrá cabida el dinero físico. Será el monedero más infame que se haya podido crear. Nada más empezar, el poderoso gobierno masónico del mundo, nos regalará mucha munición, ellos no la pagan, nadie la paga. Ese será el auténtico gobierno del anticristo, puesto al servicio de todos y para todos. Y él, un joven y bello emprendedor con una extraordinaria verborrea, tendrá camino ya allanado que recorrer y encizañar, ante la pasividad del hombre.

Ese mismo hombre mundano, voluntarioso y meditabundo, a través de los poderes fácticos, dirá al nuevo “mesías”:

«Ratifico en tu favor todas las exenciones que te concedieron los reyes anteriores a mí y cualesquiera otras exenciones que te otorgaron. Te autorizo a acuñar moneda propia de curso legal en tu país. Jerusalén y el Lugar Santo sean ciudad franca. Todas las armas que has fabricado y las fortalezas que has construido y ahora ocupas, queden en tu poder. Cuanto debes al tesoro real y cuanto en el futuro dejes a deber, te sea perdonado desde ahora para siempre. Y cuando hayamos recuperado nuestro reino, te honraremos a ti, a tu nación y al templo con tales honores que vuestra gloria será conocida en toda la tierra». (1 Macabeos 15, 5-9)

No hace falta añadir palabra alguna. Este maravilloso y profético texto nos avisa de que sólo quedará un tren que coger, el del bienestar sumiso y aborregado; quien no lo coja, se quedará en el camino pedregoso y solitario que habrá que recorrer hasta el Gólgota, para morir en la Cruz, como el Señor, que en su Santa Pasión nos enseñó a derramar Sangre a cambio de Amor.

Y esto, amigo mío, no se puede ni se podrá comprar con dinero, sólo con dolor, mucho dolor, hasta que reviente el clavo que lo provoca y la dolorosa corona se convierta en la tiara que hará del Señor, el Rey de todo lo creado.

