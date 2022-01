De la desconfianza a la paranoia hay un paso… y ese paso no es de Cristo (Por Vicente Montesinos)

Vicente Montesinos

Director de Adoración y Liberación

La situación que estamos viviendo nos ha llevado a ser desconfiados. A desconfiar de todo, y de todos. A poner todo en cuarentena. A escrutar cada cosa que aparentemente es positiva hasta encontrarle el lado malo, la sospecha, el “gato encerrado”, el “nos la están pegando”.

Está bien. Está bien. No es para menos. Vivimos en un cambalache en el que como dijera Santos Discepulo, “los inmorales nos han igualao”, y donde ya “todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor…”. Y ciertamente transitamos un espacio donde el “enemigo común” es evidente, pero en el cual ya no sabemos de quién fiarnos ni siquiera dentro de esa cosa heterodoxa y caótica que algunos vienen en llamar “disidencia”, otros “resistencia”, y otros de mil maneras más.

Pero creo honestamente que nos estamos volviendo un poco locos. Y que caemos en el peligro de, como dicen en mi tierra, “pasarnos tres pueblos”. Y ello lo digo como coordinador de un espacio católico: señores, la desconfianza extrema no es de Cristo. Y no se me entienda mal. No quiero decir (por si algún listo ya tiene preparada la escopeta) que “todos los extremos son malos”. No. Los extremos de Verdad no son malos. Son los extremos de Verdad. Y por tanto únicos, inmutables, perennes. Si ser radical (ya saben, del latín raíz) en Cristo, es ser extremista; aquí tienen al primero. Pero una cosa es eso, y otra llegar al punto de que nos envie un mensaje un amigo y lo analicemos a ver si detrás del mismo está el CNI. No. Eso no es de Cristo.

¿Que Monseñor Viganò se juega la vida por defender a la Iglesia de Cristo…? Seguro que es disidencia controlada, seguro que está aliado con Bergoglio y nos engaña… A ver si en el fondo está haciendo teatro…

¿Que Miguel Bosé se juega su carrera por oponerse a las vacunas? No puede ser bueno. Eso es una pose. El era un rojo. Era gay… Es de los malos… Es imposible…

¿Que Novac Djokovic se planta ante el deporte mundial y hace temblar el sistema poniéndolo contra las cuerdas? No me fío… Algo oculta…. Es masón… Lo vi con un judío en una foto…

¿Que uno habla de los peligros del 5G? Se ha vendido… Está con los malos de la disidencia que dicen que la vacuna se activa por el 5G… Trabaja para el mal…

Y así… hasta mil.

Y les digo una cosa: Cristo nos pide ser astutos como serpientes… sí, pero también sencillos como palomas (Mateo 10,16) Y esta vorágine de desconfianza extrema y de reencarnación de Hobbes para cada paso que damos, desde luego, se aparta de manera evidente de los mandatos de Cristo.

Hemos de seguir sin descanso dando esta batalla. Hemos de seguir atentos, despiertos. No podemos dejar de dar el bonum certamen, como tan bien nos recuerda Monseñor Viganò, con San Pablo. Pero una vida de desconfianza en todo y en todos, excepto en esos pocos privilegiados que situamos como merecedores de nuestro crédito, y que, inevitablemente, antes o después, dejarán también de serlo, nos conduce a una vida de desesperanza, aislamiento, resentimiento y amargura; aspectos todos ellos que, insisto, son de todo, menos de Cristo.

No podemos dejar que las circunstancias nos lleven a consolidar una conducta extrema que para mí solo puede tener un nombre: trastorno de personalidad paranoide. Ese que se caracteriza por un sentimiento generalizado de desconfianza injustificada donde constantemente sospechamos de los demás, interpretando las intenciones y motivos de todos como maliciosos. Trasladar a los demás nuestros problemas y juicios permanentes como mecanismo de defensa es relativamente normal en todas las personas. Y más en tiempos de guerra. Pero creo que estamos cayendo en conductas que bordean muchas veces el trastorno paranoide, y que muchos manejan con el objetivo de evadir los sentimientos y pensamientos que les resultan inaceptables. Hasta el punto de caer en una negación extrema de su realidad. Y no lo veo sano. Ni humano. Ni cristiano.

Puedo comprender que la situación es excepcional. Y que estamos librando una batalla a vida o muerte. Sí. Como diría el castizo… ¿me lo dicen o me lo cuentan? Pero si ante todo aquel que se acerca, ante todo aquello que nos llega, y ante tantas y tantas obras que, en su batalla desesperada, muchos hermanos están llevando a cabo, con más o menos acierto, pero con recta intención; sólo generamos suspicacia,

desconfiando de las intenciones de los otros; recelos y pensamientos acerca de que los demás actúan de forma perjudicial para mí; y además todo ello viene acompañado de pensamientos como “me están engañando”, “me quieren estafar”, “me quieren perjudicar”…. hemos entrado en una dinámica absolutamente destructiva para nuestra mente, y también, y es lo más grave, para nuestra alma. Por no hablar del daño que somos capaces de generar a nuestro alrededor, creyéndonos tan, tan, tan despiertos; que todo ser humano con el que nos cruzamos pensamos que está dormido… o peor, que es un idiota.

Creo que nos vendría bien a todos darle una vuelta a este tema, para poder seguir dando el buen combate de forma eficaz, y coherente. Cuando somos capaces de no retirar la confianza a todos porque sí; las personas nos sentimos emocionalmente en un clima adecuado y positivo para desarrollarnos, lo cual a su vez puede fomentar la reciprocidad y la credibilidad; dejando de perdernos a muchas almas que, a lo mejor (démosles el beneficio de la duda) no forman parte de ese 99% de lupus que habitan en nuestra cabeza.

Cuando falta la confianza de una manera excesiva y paranoide, la persona no solo no es capaz de desarrollarse a plenitud, sino que no logra expresar de manera adecuada lo que piensa, lo que siente; y por lo tanto su conducta se ve bloqueada, congelada, reprimida. La persona no logra vivir en toda su esencia, lo que muchas veces la hace presa de sus propios miedos, se cierra a las relaciones interpersonales en cualquier ámbito, creciendo en inseguridad emocional y quizás, hasta en baja autoestima. No sé. Aquí entramos en un campo en el que no soy profesional. Meramente aficionado.

Pero lo que sí que sé a ciencia cierta es que desconfiar de todo es tan peligroso como creérselo todo. Y que además donde sí entramos sin duda alguna es en el terreno del deterioro del alma. Desconfiar de todo y de todos por sistema es en cierta forma una manera de desconfiar de Dios, que lo ha creado todo; que todo lo ha dispuesto, y que todo lo ve.

¿Te has parado a pensar que dimensiones puede alcanza el dolor de Dios cuando es abofeteado por una persona que desconfía de todo aquel que le rodea? La desconfianza extrema es, en cierto sentido, peor que el pecado, porque es la fuente y la raíz del pecado mismo. Si el Enemigo ha logrado sembrar en tu corazón la desconfianza excesiva, tendrán que venir, como consecuencia, los temores y la sensación de peligro; y el sufrimiento vinculado a esos sentimientos: y únicamente a través de las consecuencias de ese mal podrás apreciar lo mucho que te has apartado.

El sufrimiento, el temor y la sensación de peligro serán para ti una constante llamada a la conversión. Y tendrás que cargar con el peso del temor mientras no te conviertas, mientras no seas como un niño que se entrega sencillamente en los brazos de su Padre que le ama.

«El paciente debe ser curado —dice L. Szondi— hasta que aprenda a Orar». Y no se trata de un simple recitar una oración. Se trata de una actitud profunda en la oración, de una oración confiada, del niño que se abandona plenamente en los brazos de su Padre.

No dejemos que el príncipe de este mundo nos gane la batalla. No vaya a ser que por “no querer confiar en nadie para no hacerle el juego al mal”, acabemos haciéndole el juego, tan listos como somos, al Mal con mayúsculas. A ese que, sí, y siempre, debe ser motivo de desconfianza. A ese al lado del cual todos los malos más malos del mundo mundial, son hermanitas de la caridad.

