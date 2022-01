¿Cómo pude estar tan ciega?

Mi nombre es Marcela Inés Padovano, soy mama de 2 hijos de 15 y 19 años y vivo en Berazategui

El año pasado toda mi familia se cuidó, cumplimos a rajatabla con las restricciones, la cuarentena y el uso de tapabocas.

Así y todo mi marido Jose Ferreira de 47 años enfermo de covid, estuvo internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela y luego de 24 días falleció.

Nos seguimos cuidando.

Nos dijeron que la cuarentena era de 15 días, pero se extendió a un año. Mis hijos no tuvieron clases y yo perdí mi empleo.

Nos dijeron que con “la vacuna” no nos íbamos a contagiar. Fueron dos dosis, luego 3.

Cumplimos en todo, señor Presidente.

Usted dijo que esas vacunas evitarían que nos contagiemos, pues bien… hoy con 3 dosis soy covid positiva.

Mi hija de 17 años, con 2 dosis también contrajo covid y después de aplicársela, a los 3 días falleció a causa de una trombosis severa causada por la vacuna.

Le cuento señor Presidente, yo lo voté, confié en usted, confié en sus palabras, cumplí con todo lo que usted dijo y NOS MINTIÓ.

Cómo puede ser que con 3 dosis sigamos enfermando (y me han comentado que son 8 dosis las que usted firmó hasta 2025).

¡Yo no me pienso dar NI UNA MAS!

El fallecimiento de Belén, mi hija, hizo que encuentre otros padres que pasaron por lo mismo y no me alcanzan los dedos para contar la cantidad de efectos adversos que tienen las personas con eso que están inyectando y que no sabemos porqué nadie lo dice, porque en los vacunatorios nunca hay un médico responsable .¿Porqué nadie me pudo dar una sola explicación?

¿Porqué la gente vacunada se sigue enfermando? ( si la vacuna no sirve porqué no lo dijeron y frenar en esto que nos siguen dando dosis y dosis y cada vez peor)

¿Porqué nos dijeron primero que con la vacuna no nos íbamos a contagiar? ¡Cuando hay gente que hasta con 3 dosis como es mi caso sigo dando positivo!

¿Porqué dijeron que con la vacuna la gente no muere? Mi hija murió por un efecto adverso pero conozco gente vacunada que murió por covid, entonces dígame usted señor presidente… ¿Para qué sirve lo que nos están inyectando?

Señor presidente; yo lo voté y no sabe lo arrepentida que estoy. Siento que todos mienten, los periodistas mienten, muchos médicos mienten y los políticos. Mejor no hablo de los políticos…

Nos encerraron por más de un año sin un permiso para poder circular ( si hubiesen tenido el mismo control para combatir a los delincuentes hoy estaríamos sin delincuencia en el país ¿no le parece?).

Estoy muy enojada, estoy destruida, estoy desesperanzada, estoy dolida…

Estoy dolida porque no sé qué es lo que están haciendo con la gente, no sé qué es lo que pasa en el mundo, no sé qué es lo que están haciendo. Veo gente que se muere por todos lados, veo efectos adversos por esa cosa que inyectan en todos lados: trombosis, acv, personas que antes no tenían cáncer y de golpe le sale un cáncer terminal, problemas neurológicos, síndrome de Guillan Barre, problemas de piel y ni hablar de las adolescentes que están teniendo problemas con su ciclo menstrual.

Señor presidente, usted y todos sus secuaces son una verdadera basura.

Por la memoria de mi marido y de mi hija no sé si habrá una justicia en la tierra pero no tengo la menor duda de la justicia divina y de que Dios se encargará de usted y de todos los que están haciendo tanto daño.

¿Cómo no pude ver cuando otros me decían que todo esto era un engaño?

Hoy mi marido y mi hija estarían vivos.

Espero que estas palabras puedan llegar a quien corresponda y que frenen con esta locura.

¿Qué mal les hemos hecho los ciudadanos comunes que toda la vida hemos trabajado, hemos cumplido órdenes, y hemos pagado nuestro impuesto para que hoy nos estén matando?