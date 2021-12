5 de enero: EEUU despliega el 5G, se remata a las aerolíneas norteamericanas, y no sabemos a que cosas más…

Vicente Montesinos

Director de Adoración y Liberación

Un nuevo problema amenaza con sembrar aún más caos en el sector aeronáutico. En EE.UU., la FAA (el organismo que regula el uso espacio aéreo) advierte que, a partir del próximo 5 de enero, las aerolíneas podrían verse seriamente afectadas por culpa del despliegue de redes 5G en 46 áreas metropolitanas del país.

El problema, aseguran desde la organización, está en el uso de la conocida como banda C, un conjunto de frecuencias en el espectro radioeléctrico que oscila entre los 3,7 y los 4,2 Ghz y que las operadoras de telefonía han adquirido para ampliar la cobertura de la nueva generación de redes de telefonía móvil.

Estas frecuencias pueden interferir con los altímetros por radar que se utilizan en muchos aeropuertos y aeronaves como complemento a los altímetros barométricos. Aunque los altímetros por radar utilizan frecuencias distintas y reservadas, están lo suficientemente cerca dentro del espectro radioeléctrico, según técnicos de la organización, como para que se puedan producir interferencias.

Estos dispositivos son esenciales para poder realizar maniobras de aproximación a la pista, sobre todo cuando hay condiciones meteorológicas poco favorables, y se usan en los principales aeropuertos internacionales. Si no fuese posible fiarse de ellos por culpa de posibles interferencias, la FAA tendría que cambiar los protocolos de aproximación, espaciando más los vuelos o desviándolos cuando la lluvia, el viento o la visibilidad dificulten el aterrizaje.

Las principales operadoras de telefonía del país han pagado más de 70.000 millones de euros por los permisos de emisión en estas frecuencias, y también la FCC, el organismo que regula las telecomunicaciones en el país.

Técnicos de la misma aseguran que la FAA está exagerando el problema y que no hay posibilidad de que el despliegue de las redes 5G afecte realmente a estos sistemas de aviónica.

Como solución de compromiso, las operadoras y la FCC ofrecieron atenuar la señal de las torres 5G en las inmediaciones de los aeropuertos, pero las aerolíneas y la FAA han descartado esta opción.

En una intervención ante el Senado de los EE.UU., ejecutivos de las principales aerolíneas del país insistieron en la necesidad de frenar el despliegue de estas redes hasta asegurarse de que no causan problemas con los vuelos. “Si nada cambia, no podremos usar altímetros por radio en más de 40 aeropuertos del país, descartando cualquier aproximación en la que no haya visibilidad”, aseguró Scott Kirby, presidente de United Airlines, ante los senadores del país.

La FAA calcula que las nuevas medidas de seguridad que sería necesario aplicar podrían afectar al 4% de los vuelos diarios de EE.UU. Según la asociación Aerolíneas por América (A4A), si estas medidas que hubiesen estado activos en 2019, habrían afectado a 345.000 vuelos comerciales y aproximadamente 32 millones de pasajeros.

La situación sería también muy preocupante para el sector de la logística y el transporte, que vive ya una crisis por los problemas de suministro derivados de la pandemia y los altos precios de la energía. Más de 5.400 vuelos de carga podrían ser cancelados o desviados el próximo año, aumentando la presión sobre las redes terrestres y marítimas de distribución. El coste de estas cancelaciones podría superar los 1.700 millones de euros.

Y cabe preguntarse… ¿si hay tan gran preocupación por la afectación de los vuelos por el 5G… a cuantas más cosas afectará esta tecnología que llega para quedarse?

¿Por qué temen tanto al 5G las aerolíneas?

¿No temen ustedes la respuesta?

Ahí lo dejo…

