MIGUEL BOSÉ: «Sacar a Franco de la tumba ha sido un ejercicio masónico, en un ritual masón»

AyL Redacción

Agencias

Esta es la segunda parte de la entrevista con Miguel Bosé durante la promoción de sus memorias El hijo del Capitán Trueno. Sin censura, con libertad y cercanía Bosé opina sobre economía, coronavirus, libertad de expresión o la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.

Le preguntamos, ¿El signo de los tiempos? Responde: «El de las mentiras que ven la luz. Es el tiempo de las mentiras desveladas«. Situación que cree que no durará mucho porque «es el fin del sistema». ¿La responsabilidad de los medios de comunicación? Remata: «la gran prostitución que están sufriendo en general los medios y la ciencia». A este mundo en crisis, «no puedo imaginar nada que lo vaya a recomponer».

Bosé habla de economía y con razón. «En este momento el dinero que tenemos no vale nada, es un apunte y eso ha sido precisamente lo que ha llevado a esta sociedad hasta endeudarse a límites insospechados, porque pudiendo fabricar dinero que es nada, que es una entelequia, eso al final hace que la economía no se pueda sujetar sobre nada». Propone volver al patrón de valores.

Más remates finales: «La política tal y como la conocemos. Esto se cae. Se derrumba». Lo que le gustaría que viniera: «Una forma de gobierno más horizontal, menos piramidal y que nos quitara los impuestos, es que nacemos endeudados».

Bosé desde joven ha apoyado al partido socialista, hizo campaña por Felipe González o por Rodríguez Zapatero. Ya no. «El desencanto que tengo con la política es irreversible. No llevo camiseta de partido y menos ideológica. Y menos hago lo que ahora están haciendo, que es ponérsela en los ojos».

Sobre la libertad de expresión: «La autocrítica no existe y la crítica no la permiten, así no puede haber progreso».

Bosé se ve víctima de los dos bandos. «Las sombras alargadas de la historia más reciente, la guerra civil y franquismo, están rectando silenciosamente y magistralmente por todas las estructuras del Estado y las Instituciones». Sale el coronavirus, «esta polarización que ahora nos han creado con la pandemia, unos bandos absurdos. ¿Qué más te da vacunarte que no vacunarte? Porque te están metiendo una bola cuadrada». La polémica: «Yo dije hace un año y medio cosas y me cayó el mundo encima, ¡ay, ingenuo de mi!. Hasta el día anterior eso se podía decir y de repente ya no se puede decir y estalla el espíritu de la guerra civil«.

Pero se mantiene en sus trece: «Dos años ya… ¡Basta ya!, ¿eh? De esta farsa, ¡basta ya!. Los únicos que se están llenando los bolsillos son los farmacéuticos. En el mundo hay cuatro millones de muertos sobre siete mil ochocientos y pico millones de habitantes, ¿pandemia? ¿Pandemia? Que baje Dios y que me lo cuente». Apela a la memoria: ¿Te acuerdas de lo que era una gripe? Que te dolía hasta la raíz del pelo».

Hablando de bandos y memoria, los partidos que hasta hace poco apoyaba son los que alimentan el enfrentamiento entre españoles… «Sacar a Franco de la tumba ha sido un ejercicio masónico, en un ritual masón, vamos a reconocerlo. Había otra intención clarísima y los que me escuchan y pertenecen a la masonería no lo podrán negar. Se maquilló con la familia de Franco, pero la intención era otra. La mismo que Chávez con Bolívar, calcada. No tiene nada que ver con la Memoria Histórica».

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace!

1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc…

Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías:

2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1

3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

5) Suscribirte al nuevo canal VICENTE MONTESINOS: https://www.youtube.com/channel/UC_bDZK4g-aEBieZVoKRAwaA?sub_confirmation=1

5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram desde donde te llegará información de todas nuestras publicaciones y datos exclusivos: t.me/adoracionyliberacion

6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com

7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox ( https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html

8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos

——————

NUEVAS VÍAS DE CONTACTO

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos

VK: vk.com/adoracionyliberacion

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

WEB: adoracionyliberacion.com

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

————————–

Les invitamos a acceder a estas buenas lecturas; recomendadas para todos en estos tiempos:

– Ana Catalina Emmerich: La amarga Pasión de Cristo: https://amzn.to/2QQjV8N

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de Jesús: https://amzn.to/3u51A6a

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de la Virgen María: https://amzn.to/3csYAdT

– P. Gabriel Amorth (exorcista): 100 oraciones contra el diablo: https://amzn.to/3bH7uE4

– P. Castellani: El Evangelio según San Juan: https://amzn.to/2NiLeqM

– Todo sobre San José: https://amzn.to/3sf7LEp

– Laureano Benítez: Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios: https://amzn.to/30WK0of

– Laureano Benítez: Historias del Padre Pío: https://amzn.to/3s3Pz0n

– Roberto De Mattei: Concilio Vaticano II: https://amzn.to/3qGU5jB

– Taylor Marshall: Infiltración. El complot para destruir la Iglesia desde dentro. https://amzn.to/3ldWxNJ – Laureano Benítez: El Himalaya de mentiras de la memoria histórica: https://amzn.to/3s6tHRP

– Laureano Benítez: La dictadura en tiempos del virus: https://amzn.to/3r4QpIT

– Coronavirus: como acabar sigilosamente con la humanidad: https://amzn.to/3eKULCu

– Jose Antonio Bielsa: Agenda 2030: Las trampas de la nueva normalidad: https://amzn.to/2P56p0v