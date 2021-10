Por el Rvdo. Padre Tamayo

Muy queridos hermanos:

Continuamos avanzando mucho en la realidad evidente de que la Iglesia, no es un cuerpo pasivo, avanzamos en el tiempo cómo Iglesia peregrina que camina aunque sea a escondidas.

Iglesia que camina peregrina como cuerpo de Cristo hacia la eternidad porque a la eternidad esta llamada y cada uno de los miembros de la misma

Todos estamos llamados a esa llamada del Dios justo y misericordioso que a la vez es santo y nos llama a Su reino eterno de santidad.

¿Cuál es ese camino?

Muchos sectores de la Iglesia han abandonado el camino a manos de falsos pastores, que el propio enemigo les ha indicado y la propia naturaleza humana debilitada por el pecado ha seguido, envuelta en los placeres del mundo, guiados por Satanás y sus demonios.

Mundo, demonio y carne, están logrando que múltiples sectores de la Iglesia se hayan apartado del camino.

Yo soy el camino la verdad y la vida dice Jesucristo, Dios y hombre, Salvador y Señor de la historia y del universo.

Él está siendo abandonado y traicionado por gran parte de la Iglesia y ésta ha de reconocerlo con humildad y valentía, porque solo una iglesia humilde y valiente es capaz de retomar el único camino de salvación que es el mismo Jesucristo.

Las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Efesios dicen:

«Procurar andar sobre aviso, no como los necios sino como sabios, aprovechando el tiempo porque los días son malos»

Gran parte de la humanidad está lejos de Jesucristo por eso estamos viendo en todo el mundo catástrofes, volcanes en erupción, inundaciones, accidentes, guerras, conflictos fraternales, división en las comunidades religiosas, división en el seno de la misma Iglesia.

Nuestro Señor Jesucristo responde en el Evangelio de hoy al reyezuelo que le pide la curación de su hijo:

«Si no veis milagros y prodigios no creéis» La humanidad necesita hoy un milagro.

Les hago a todos una llamado urgente porque he pasado estos últimos días en oración y lo único que el Señor me pone es esto: «Estoy siendo rechazado por la Iglesia, por el mundo, si no veis milagros y prodigios no creéis»

Cristo nos ha dejado el gran milagro de Su presencia oblativa en la Eucaristía, que hoy día se está ocultando por los propios miembros de la Iglesia.

Ahora les comparto el llamado del Señor: «AMAD LA IGLESIA, VOLVED, VOLVED, VOLVED A VIVIR MI SACRIFICIO EUCARÍSTICO, VOLVER A VIVIR MI PRESENCIA EN EL SAGRARIO. UNÍOS A MÍ, A MÍ SACRIFICIO PERPETUO, PROPICIATORIO, VIVIRLO CONMIGO Y ASÍ OS PURIFICARE DE VUESTROS PECADOS, PURIFICAREA LAS ALMAS QUE ME ACEPTEN CON HUMILDAD Y DECISIÓN»

Hermanos el milagro que Jesús hizo lo quiere repetir, llenando el espíritu, la mente, la voluntad de todos los que quieren ser fieles a el y con el llegar al reino eterno.

Para eso tenemos que ser radicalmente fieles al milagro de la presencia oblativa.

Jesús no sólo está en el Sagrario de las iglesias, ya que por Su presencia oblativa ,se sigue ofreciendo como sacrificio propiciatorio sobre el altar, cuándo se celebra conforme está mandado para siempre y por siempre desde la tradición de la propia Iglesia.

Hermanos ,no se dejen confundir con las misas «celebrativas y festivas», porque se arriesgan a no estar participando del sacrificio de Cristo y no estar comiendo el pan de vida eterna que se nos da en la Sagrada Comunión ,y es fruto de la verdadera misa. La verdadera misa no es festiva es sacrificial y oblativa.

Esto lo quieren callar ,pero no puede ser, pues es el mismo Cristo quien nos lo deja dicho el Evangelio y en el Magisterio de la Iglesia, que en estos días, se está quedando reducida a un resto remanente.

Quién esté en un lado y en otro no es remanente verdadero porque hay que estar en la tradición incambiable. Si queremos ser fieles, seamos fieles al misterio de presencia oblativa ;no le abandonemos en su Santo Sacrificio propiciatorio de siempre.

Para terminar , lo hago con una pregunta, ¿ dónde terminó su continua unión con Jesucristo ,Salvador y Redentor del mundo la Santísima Virgen María?

María termino al pie de la cruz, continuemos hasta el final con ella al pie de la cruz, dónde Cristo sigue siendo sacrificado sobre el altar.

Seamos fieles a Cristo Hostia triunfante ,único camino de salvación, único señor absoluto de la Iglesia católica.

Ninguna autoridad civil tiene autoridad sobre la Iglesia y sólo Jesús está por encima de todo.

¡¡Jesús Hostia ayer hoy y siempre!!

En todos los lugares del mundo.

Salvador y Señor centro absoluto de TODO.

Los días que vivimos son malos, conozcamos Su voluntad, Él nos dice: «llenaos del Espíritu Santo, entreteniéndoos con salmos ,himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones»

No es propio de un católico, intervenir en las cosas inútiles del mundo que no tienen fruto.

El católico debe orar, ¿Cómo orar?

Tome el breviario y rece los salmos himnos y oraciones de la Iglesia, entonemos todos el mismo himno de alabanza al Dios Uno y Trino dando testimonio ante el mundo de una profunda vida centrada en Cristo.

No malinterpreten mis palabras cuando hablo y crean que digo que se abandone todo del mundo para dedicarse exclusivamente a la oración que es propia de los religiosos.

Quiénes no son llamados a esta vida religiosa y tienen que vivir en el mundo, pero no son del mundo, han de dedicar determinadas horas del día a la oración ,sin descuidar las demás obligaciones propias de cada uno.

Todos unidos en la alabanza y fidelidad a Jesucristo , incluyendo a los jóvenes que son llamados a la vocación sacerdotal.

Hermanos: » ¡¡ Jesús; ayer hoy y siempre, Jesús, en todo el mundo !!

