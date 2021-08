EL JUDAS MODERNO. La batalla ya ha comenzado…

el •

Ángel Ortega

El espíritu maligno que hizo que Judas se vendiera a las autoridades, también hizo que se colgara de un árbol. Él y Jesús compartieron forma, ambos fueron colgados de un madero. El primero, lo hizo por consejo del maligno, el segundo por orden de Dios.

Así obra Satanás, utiliza al hombre para llevar a cabo sus perversos fines hasta que ya no lo encuentra útil, sólo el milagro de una sanación, puede cortar ese funesto camino. Nadie sabe si, siguiendo las palabras de Jesús en la agonía, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», el Judas sufriente invocó a Dios y pudo decir «Señor, perdóname porque no sé lo que he hecho». Sólo el Altísimo lo sabe porque su infinita Misericordia no entiende de tiempo ni de lugar, sólo de Amor salvífico, suficiente para convertir el error en perdón.

Pero ese mismo eterno espíritu maligno que salió de Judas durante su agonía en el madero, ahora está vagando por el mundo en busca de su próxima presa y trae consigo a todo un ejército, porque es el mismo que penetrará, si no lo ha hecho ya, en el cuerpo del anticristo, y sus huestes humeantes, le servirán de funesta preparación; de hecho ya podemos vislumbrar los terribles efectos a los que han dado lugar y las fatales consecuencias que se están poniendo de manifiesto ante nuestros ojos.

Esa encarnizada lucha que comenzó entre ambos maderos, es la que ahora realmente se está poniendo de manifiesto, el ejército celestial en la tierra, el Remanente Fiel;y el ejército mundano, el globalismo satánico. Si pertenecemos al primero, cosa que no dudo, nuestra vida vale la gloria del martirio, en palabra o en obra. Nuestro madero es el de la Cruz bendita y nuestra misión la de perpetuar la fe en Cristo Jesús.

Así será y nosotros lo veremos, porque la batalla ya ha comenzado y Dios está con nosotros. Victoria segura.

Mientras tanto, preparémonos para los acontecimientos venideros que marcarán un antes y un después en el devenir del mundo.

Gloria a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, en el tiempo que nos quede de vida y en la eternidad de nuestros futuros gloriosos cuerpos. Amén.

Únete ahora a

