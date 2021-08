Un obispo holandés se enfrenta a Bergoglio y refuta públicamente su publicación para limitar la Misa Tradicional

el •

Un obispo holandés se enfrenta a Francisco Bergoglio y refuta públicamente su publicación para limitar la Misa Tradicional

El obispo auxiliar de Bois-le-Duc, S.E. Robert Mutsaerts, en los países bajos publica un comentario sobre el Motu proprio Traditionis Custodes :

”El Papa Francisco promueve la sinodalidad : todos deben poder hablar, todos deben ser escuchados. Difícilmente este fue el caso de su motu proprio Traditionis Custodes, un ukaze que debe poner fin de inmediato a la tradicional misa en latín. Con esto, Francisco pone una gran línea en negrita a través del Summorum Pontificum, el motu proprio del Papa Benedicto que le dio un amplio alcance a la antigua Misa. El hecho de que Francisco se apodere de la palabra de poder sin ninguna consulta indica que está perdiendo autoridad. Esto se hizo evidente antes, cuando la Conferencia Episcopal Alemana no se dio cuenta del consejo del Papa sobre el proceso de sinodalidad. Lo mismo sucedió en Estados Unidos, donde el Papa Francisco pidió a la Conferencia de Obispos que no preparara un documento sobre comunicación digna. Entonces ningún consejo.

El lenguaje es muy similar a una declaración de guerra. Todo Papa desde Pablo VI siempre ha dejado espacios para la antigua Misa. Si se hicieron cambios, fueron revisiones menores, ver por ejemplo los indultos de 1984 y 1989. Juan Pablo II creía firmemente que los obispos debían ser generosos al permitir la Misa Tridentina. Benedicto incluso abrió de par en par la puerta con Pontificum: “Lo que era sagrado entonces, lo sigue siendo hoy”.

Francisco cierra la puerta con fuerza a través de Traditionis Custodes. Se siente como una traición y es una bofetada a sus predecesores. La Iglesia nunca ha abolido las liturgias. Ni siquiera en Trento.Francisco rompe completamente con esta tradición. El motu proprio contiene algunas declaraciones y comandos sucintos. Esto se explica con más detalle mediante una declaración más extensa adjunta. Esta declaración contiene bastantes inexactitudes fácticas. Una es la afirmación de que lo que hizo Pablo VI después del Vaticano II sería lo mismo que hizo Pío V después de Trento. Esto está completamente lejos de la verdad.No olvide que antes de esa época circulaban varios manuscritos (transcritos) y habían surgido liturgias locales aquí y allá. Fue un desastre.

Trento quería restaurar las liturgias, eliminar las inexactitudes y verificar la ortodoxia. Trento no se preocupó por reescribir la liturgia, ni por nuevas adiciones, nuevas oraciones eucarísticas, un nuevo leccionario o un nuevo calendario. Se trataba de garantizar una continuidad orgánica ininterrumpida. El misal de 1517 se remonta al misal de 1474 y así sucesivamente hasta el siglo IV. Hubo continuidad desde el siglo IV en adelante. Incluso después del siglo XV hay cuatro siglos de continuidad. De vez en cuando solo se hicieron algunos cambios menores o se agregaron una celebración, un memorial o una columna.

El Vaticano II, según el documento conciliar Sacrosanctum Concilium, pidió reformas litúrgicas. A fin de cuentas, este es un documento conservador. Se mantuvo el latín, los cantos gregorianos conservaron su lugar legítimo en la liturgia. Sin embargo, los desarrollos que siguieron al Vaticano II están muy lejos de los documentos del concilio. El infame “espíritu del concilio” no se encuentra en los textos del concilio. Solo el 17% de las oraciones del antiguo misal (Trento) se encuentran en el nuevo misal (Pablo VI). Entonces es difícil hablar de continuidad de un desarrollo orgánico. Benedicto reconoció esto y por eso dio un amplio alcance a la Misa Antigua. Incluso dijo que nadie necesitaba su permiso (“Lo que era sagrado entonces, lo sigue siendo hoy”).

El Papa Francisco ahora pretende que su motu proprio se encuentra en el desarrollo orgánico de la Iglesia, lo que contradice completamente la realidad. Al hacer prácticamente imposible la Misa en latín, finalmente rompe con la antigua tradición litúrgica de la Iglesia Católica Romana.

La liturgia no es un juguete de los papas, sino una herencia de la Iglesia. La Misa Antigua no se trata de nostalgia o gusto. El Papa debería ser el guardián de la Tradición; el Papa es el jardinero, no el fabricante. El derecho canónico no es meramente una cuestión de derecho positivo, también existe la ley natural y la ley divina y, además, existe la Tradición que no puede simplemente dejarse de lado.

Lo que hace el Papa Francisco no tiene nada que ver con la evangelización y menos con la misericordia. Es más una ideología. Vaya a una parroquia donde se celebre la Misa Antigua. ¿Qué encuentras allí? Gente que solo quiere ser católica. Por lo general, no son personas que se involucran en disputas teológicas, ni están en contra del Vaticano II (sino en contra de su implementación). Aman la Misa en latín por su santidad, su trascendencia, su centralidad para la salvación de las almas, la dignidad de la liturgia. Te encuentras con familias numerosas, la gente se siente bienvenida. Solo se celebra en un pequeño número de lugares. ¿Por qué el Papa quiere negar esto a la gente? Vuelvo a lo que dije antes: es ideología. Es el Vaticano II, incluida su implementación con todas sus aberraciones, ¡o nada! El número relativamente pequeño de creyentes (que, dicho sea de paso, va en aumento, mientras el Novus Ordo se derrumba) que se sienten como en casa en la misa tradicional debe y será prohibido. Eso es ideología y malicia.

Si realmente quieres evangelizar, realmente mostrar misericordia, apoyar a las familias católicas, entonces honras la Misa Tridentina. La Misa Antigua ya no se puede celebrar en las iglesias parroquiales a partir de hoy (¿dónde más?), Necesita el permiso explícito de su obispo, que solo puede permitirlo en ciertos días, y para aquellos que serán ordenados en el futuro y el A celebrar la misa antigua, el obispo debe pedir consejo a Roma. ¡Qué dictatorial, qué poco pastoral, qué despiadado lo quieres!

Francisco menciona en el art. 1 de su Motu Proprio de Novus Ordo (la misa actual) “la expresión única del Lex Orandi del Rito Romano”. Por tanto, ya no distingue entre la Forma Ordinaria (Pablo VI) y la Forma Extraordinaria (Misa Tridentina). Siempre se ha dicho que ambos son expresiones del Lex Orandi, no solo del Novus Ordo. Una vez más, ¡la vieja misa nunca ha sido abolida! Nunca escuché de Bergoglio sobre los muchos abusos litúrgicos que existen aquí y allá en innumerables parroquias. En las parroquias todo es posible, excepto la Misa Tridentina.Todas las armas se lanzan a la refriega para desterrar la Misa Antigua. ¿Por qué? Por el amor de Dios, ¿por qué? ¿Cuál es la obsesión de Francisco por querer irradiar ese pequeño grupo de tradicionalistas? El Papa debería ser el guardián de la tradición; no el guardián de la prisión de la tradición.

Sospecho que Francisco se está pegando un tiro en el pie con este Motu Proprio. Para la hermandad de Pío X, resultará una buena noticia. Nunca habrán sospechado que le deben esto al Papa Francisco…

+ Robert Mutsaerts, obispo auxiliar.

