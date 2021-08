COMUNICADO OFICIAL ESTADO CARDENAL BURKE

el •

La paz os dejo; mi paz te doy; Yo no te la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. (Jn 14:27)

La efusión de amor, oración y apoyo durante la hospitalización de Su Eminencia ha consolado mucho a su familia, ha edificado a quienes le sirven en el Santuario y en otros lugares, y ha atestiguado el carácter y la virtud del hombre que tantos consideran un padre espiritual. Apreciamos profunda y abundantemente esta caridad, y alabamos y agradecemos a nuestro Padre Celestial, especialmente por el brillante y fiel servicio del Cardenal Burke a la Iglesia que ama tan profundamente.

A partir del 17 de agosto, Su Eminencia permanece en estado grave pero estable. Su familia, que con un equipo de médicos, es responsable de todas las decisiones médicas mientras el Cardenal permanece sedado y en un ventilador médico, tiene gran confianza en la atención que está recibiendo. El Cardenal ha recibido los sacramentos de los sacerdotes cercanos a él. Hay varias reliquias en su habitación.

Si bien la familia del Cardenal agradece las buenas intenciones de quienes han sugerido tratamientos, consultas, etc., piden que las personas se abstengan de enviar nada más. También le piden que no se comunique con ellos, con los miembros del personal del Santuario o con la residencia del Cardenal en Roma para discutir su condición. Los mensajes de texto, las llamadas telefónicas y los correos electrónicos, aunque ciertamente son solícitos y a menudo amables, pueden, sin darse cuenta, convertirse en una carga. La familia no planea revelar la ubicación de Su Eminencia para evitar las obvias dificultades que eso podría causar.

Para proporcionar una fuente segura de actualizaciones sobre la salud del Cardenal, la familia ha pedido que el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, además de los medios personales del Cardenal, sean las únicas plataformas autorizadas.para obtener información precisa y oportuna. Otros informes pueden ser incompletos o falsos y, por lo tanto, pueden perturbar innecesariamente las mentes y los corazones de los devotos de Su Eminencia.

La familia del Cardenal también ha solicitado que solo se publiquen en las plataformas autorizadas actualizaciones de cambios significativos en la condición de Su Eminencia. Con humildad, entendemos que no es necesario que conozcamos todos los detalles del trato del Cardenal. Aunque su familia se da cuenta de que el Cardenal «pertenece» a la Iglesia, también piden que respetemos su privacidad. El período de hospitalización, y por ahora de aislamiento debido al virus COVID, puede prolongarse mientras el cuerpo de Su Eminencia combate la infección y recupera fuerzas. Por el momento, la sedación ayuda a su propia paz y descanso.

Nada queda fuera de la providencia de Dios. Nada cae fuera del alcance de Su gracia. Son verdades espirituales que conocemos y que el Cardenal nos ha enseñado con su propio ejemplo de fidelidad en la confianza y entrega al Buen Dios. La confianza en estas verdades nos abre a la paz que el mundo no puede dar ni quitar. Si pudiera hablar con nosotros ahora, nos diría lo que siempre nos ha enseñado: que Nuestro Padre Celestial es bueno, misericordioso, justo, providente y soberano; que somos sus hijos amados y que nunca nos dejará huérfanos; que no tengamos miedo de la Cruz como camino a la vida eterna; que los sacramentos son los canales de gracia más directos y que hacemos el mayor bien al alma al recibir la Sagrada Comunión con frecuencia y al confesarnos con regularidad; que debemos decir nuestras oraciones diarias;

Y una cosa más tan importante y tan querida para Su Eminencia: que recemos el Rosario con frecuencia y con fervor, y así ponernos bajo el manto de Nuestra Señora, confiados en su amor e intercesión maternal.

Continúen sus oraciones por el Cardenal Burke y por su familia, particularmente en la Santa Misa y en el rezo del Rosario. Estamos llenos de gratitud por la abundancia de oraciones y amor por este fiel hijo y servidor de la Iglesia.

Dios lo bendiga.

Rev. Paul N. Check

Director Ejecutivo

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe

