¡ATENCIÓN! EL CARDENAL BURKE DUDA DE LA VALIDEZ DE LA RENUNCIA DE BENEDICTO XVI

Nuestro querido Fray Alexis Bugnolo nos trae esta noticia que confirma lo que les venimos regularmente contando: todos los trabajos e investigaciones que hemos llevado a cabo para demostrar que la renuncia de Benedicto XVI fue inválida, son más compartidos de lo que pensamos por parte de determinadas autoridades eclesiásticas.

Fray Alexis Bugnolo

From Rome

Martes en la Novena de Pentecostés, 2021 d.C.

El Cardenal Burke, como saben, expresó sus dudas sobre la validez de la renuncia del Papa Benedicto XVI durante una visita a la Diócesis de Phoenix, Arizona, EE. UU., En 2016. , según el testimonio personal de un monseñor de esa diócesis, que hasta ahora no ha querido dar un paso al frente sobre el asunto.

¡Pero ahora, puedo confirmar por mis fuentes aquí en Roma, que el Cardenal Burke ciertamente duda de la validez de la renuncia y lo hace desde febrero de 2013!

En un asunto tan grave como la dimisión incompleta o dudosa de un Romano Pontífice, nuestro deber como católicos, que hemos recibido el don del Espíritu Santo en el Sacramento de la Confirmación, es no ocultar tales dudas sino hablar abiertamente de ellas. De hecho, es una grave violación del deber de un hombre de Dios, que en un asunto que toca la salvación de miles de millones de almas, se sea reticente o silencioso o se conciba una discreción que haga virtuoso hacerlo.

Esto es particularmente cierto porque los principios mismos del derecho (ius) enseñan que no se debe presumir que el derecho de otro ha cesado: de iuris cessione non presumat ! Este principio se afirma en el Canon 21, que dice: “ En caso de duda no se presume la revocación de una ley preexistente”(In dubio revocatio legis praeexistentis non presumat). Lo refuerza el canon 124 § 2, que dice que los actos jurídicos que se postulen en debida forma según las normas del derecho se presumen válidos: por tanto, si existe una discrepancia prima facie en el texto del acto a partir de la norma de derecho, es lícito presumir su nulidad. Esto es confirmado nuevamente por el Código de 1983, en los cánones 40 y 41, que conceden el derecho de un sujeto a dudar de la validez de un acto administrativo que es, respectivamente, nullus (que no es un acto administrativo), o contiene alguna circunstancia o detalle indebidos. – Y este es un espacio notable y amplio para la discreción. – Así, en el caso del Papa, al renunciar, si objetivamente no cumple los términos del Canon 332 § 2, se puede dudar lícita y legítimamente de que haya renunciado. – Y esto, supongo, es el fundamento de la posición de Burke.

De hecho, puedo afirmar que según mis fuentes, la duda del cardenal Burke se basa en el hecho de que Joseph Ratzinger renunció al ministerium y no al munus de la Oficina Papal. – Esto lo convierte en uno de los primeros en hacerlo, según el registro histórico.

Puedo afirmar además que, según mis fuentes, el cardenal Burke ha hablado con muchos sobre su duda no solo en febrero de 2013, sino antes y después del Cónclave de 2013.

Por esta razón, puedo con gran probabilidad suponer, ahora, que la razón por la que el Vaticano no tolerará ni entrará en ninguna discusión sobre la nulidad de la Renuncia es precisamente porque la Mafia de St. Gallen teme que tal discusión o investigación encuentre que Benedicto XVI es el verdadero Papa y que el Cónclave de 2013 no es canónico debido a la renuncia incompleta.

Por lo tanto, por mi amor a Cristo y a Su Iglesia, llamo ahora a todos los miembros de la Sagrada Jerarquía, a todos los canonistas y teólogos, y a todos los clérigos, religiosos o laicos, que sepan más de estos asuntos para que hablen abiertamente de lo que saben y no se detengan en esta vana y destructiva pretensión de discreción.

Todos los fieles tienen el grave y solemne deber de permanecer en comunión con el verdadero Papa y someterse a él, según la enseñanza magisterial del Papa Bonifacio VIII en Unam Sanctam. En consecuencia, todos y cada uno de los miembros de la Iglesia Católica TIENEN EL DIVINO DERECHO a saber quién es el verdadero Papa. ¡El silencio o la discreción que obstruye ese derecho ES UN GRAN DELITO CONTRA LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS!

Finalmente, deseo disculparme públicamente con Su Eminencia, el Cardenal Burke, por haber hablado pública y privadamente de él, por su silencio o su falta de voluntad para reconocer la invalidez de la renuncia. Me equivoqué al interpretar mi falta de información sobre su puesto como algo más que eso.

