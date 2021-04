El tenista Djokovic se opone a la vacunación y espera que no sea obligatoria para los jugadores

el •

La ATP podría estar considerando la opción de obligar a los jugadores a vacunarse para participar en competiciones. Ya ha marcado unas pautas en las que indica que los jugadores vacunados no deberían tener contacto con los que hubieran dado positivo, además de elaborar ​​una lista de exenciones para los jugadores vacunados.

Novak Djokovic, quien recientemente había declarado oponerse a la vacunación, ha sido preguntado sobre este asunto y ha afirmado sobre la posibilidad de que se les obligue a vacunarse que no cree que “llegue a eso. Espero que no, porque siempre he creído en la libertad de elección”.

Al ser preguntado sobre si el se había vacunado ha respondido que “me guardaré la decisión de si me voy a vacunar o no, es una decisión íntima y no quiero entrar en este juego…. “No quiero que me etiqueten como alguien que está en contra o que está a favor de las vacunas. No voy a responder la pregunta… y espero que todos respeten eso “.

Evidentemente, se entiende por la valiente reacción de Djokovic cual va a ser su decisión. Pero como saben, la mafia periodística al servicio del NOM destroza a quien disiente. Y paga a quien apoya. Aún así no pueden envitar que no deje de crecer el número de personas que abren los ojos a esta tremenda distopía.

