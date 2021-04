el •

¡URGENTE! DETENIDOS UN PERIODISTA Y DOS MÉDICOS EN URUGUAY POR CRITICAR LAS «MEDIDAS» DEL GOBIERNO DICTADAS CON EL VIRUS COMO EXCUSA. LA SITUACIÓN EN GRAN PARTE DE LOS PAÍSES PASA DE CASTAÑO A OSCURO,Y LOS GOBIERNOS SE APRESURAN A ENCERRAR, SI ES NECESARIO, A LA DISIDENCIA.

AyL

Redacción

Agencias

Efectivos policiales disolvieron este viernes de tarde una concentración en la plaza San Fernando de Maldonado (Uruguay) llevada a cabo por parte de los grupos de la disidencia contrarios a la imposición de la vacuna en Uruguay, según ha confirmado el propio portavoz de Policía de Maldonado. La Policía detuvo a seis personas por el episodio.

Ana Carolina Dean, la fiscal del caso, solicitará este sábado la imputación de Javier Sciuto, Fernando Vega y Fernando Ferreira, – representantes del movimiento «Caravana por la verdad» -, por un delito de «desacato agravado», que tiene una pena mínima de tres meses de prisión y una máxima de 18.

Para los otros tres imputados se dispuso el cese de detención, mientras que el periodista y los doctores han quedado «a disposición de las autoridades»

El patrocinador de los imputados, Enrique Viana, y Gustavo Salle llegaron esta tarde a Maldonado. El excandidato presidencial calificó a los detenidos como «compañeros combatientes», y señaló que «no hay delito».

«Les tengo que decir que en este momento en el país no existe el Estado de Derecho. Hay un avasallamiento total y absoluto de los más elementales derechos de los ciudadanos. La Constitución es un papel que no tiene valor, y no tiene valor para la casta política, que hace cualquier cosa. Este estado que estamos viviendo, a partir de la emergencia sanitaria, del decreto 93/020 se basa en una plandemia», lanzó Salle en rueda de prensa.

El evento que se desarrolló en la plaza fue «contra la campaña sanitaria contra el COVID-19» y participaron unas «100 personas aproximadamente», dijo Iraola.

«El pueblo unido, jamás será vencido», gritaron algunos de los integrantes de la plaza mientras los efectivos detuvieron a uno de ellos por desacato. Los gritos se mantuvieron, mientras un altoparlante llamaba a no aglomerarse.

Juan Torres, integrante de la organización «Por la verdad», manifestó que «se concentran pacíficamente para protestar contra las disposiciones sanitarias legales que se están tratando de imponer con una vacunación sistemática».

Informó además que está previsto realizar una «caravana» hacia Pando, Melo, Minas y el domingo cerrar con un acto en la Plaza Libertad, en Montevideo.

De momento, ello ya acarrea en Uruguay detenciones; y la más absoluta falta de respeto a los derechos constitucionales de las personas, que no pueden ejercer ya no la libertad de expresión, si n si siquiera la de opinión.

Cuando las barbas de tu vecino veas cortar…

AYUDA A AyL A PODER SEGUIR Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer: https://ayl.tv/cuenta-de-membresia/tipos-de-suscripcion/ ¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace! Les invitamos a acceder a estas buenas lecturas; recomendadas para todos en estos tiempos: – Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios. DE NUESTRO COLABORADOR LAUREANO BENÍTEZ: https://amzn.to/30WK0of – Historias del Padre Pío. DE NUESTRO COLABORADOR LAUREANO BENÍTEZ: https://amzn.to/3s3Pz0n – Nuevo libro de nuestra colaboradora, Estefanía Acosta; BENEDICTO XVI: ¿PAPA «EMÉRITO»?. En español: https://amzn.to/2PZ74Rg – Nuevo libro de nuestra colaboradora, Estefanía Acosta; BENEDICTO XVI: ¿PAPA «EMÉRITO»?. En Inglés: https://amzn.to/3cstZvN – Nuevo libro de nuestra colaboradora, Estefanía Acosta; BENEDICTO XVI: ¿PAPA «EMÉRITO»?. En Portugués: https://amzn.to/3l9Mg52 – 100 oraciones contra el diablo, del Padre Amorth: https://amzn.to/3bH7uE4 – El Apokalipsys, del Padre Castellani: https://amzn.to/2OYiLH7 – El Evangelio según San Juan, del Padre Castellani: https://amzn.to/2NiLeqM – Aprender Latín Eclesiástico: https://amzn.to/3r7kMhI – Quinto Reino, de Mauricio Ozaeta: https://amzn.to/3tuNPxg – Todo sobre San José: https://amzn.to/3sf7LEp – Ana Catalina Emmerich; La vida oculta de la Virgen María: https://amzn.to/3csYAdT – Ana Catalina Emmerich; La vida oculta de Jesús: https://amzn.to/3u51A6a – Ana Catalina Emmerich: La amarga Pasión de Cristo: https://amzn.to/2QQjV8N – Neovatican Gallery de Marco Tosatti (inglés): https://amzn.to/3fTnANA 1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc… Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías: 2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1 3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1 4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1 5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram: t.me/adoracionyliberacion 6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com 7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox ( https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html 8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos —————— NUEVAS VÍAS DE CONTACTO ➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion ➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos ➡️GAB: https://gab.com/ADORACIONyLIBERACION ➡️ PARLER: https://parler.com/profile/Adoracionyliberacion ➡️VK: vk.com/adoracionyliberacion ➡️DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA ➡️WEB: adoracionyliberacion.com ➡️ E-MAIL CONTACTO: info@ayl.tv ➡️ E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv —————— MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí: https://ayl.tv/cuenta-de-membresia/tipos-de-suscripcion/ Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193 Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Categorías:BLOG ADORACIÓN Y LIBERACIÓN