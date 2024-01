SI YO FUERA GATES O SOROS. Por F. L. Mirones

Por Fernando López Mirones

¿Saben qué haría yo si trabajara para los malos?

Les recomiendo esta forma de reflexionar, pensar qué haría usted si fuera un hijo de pauta cruel que quisiera acabar con los negacionistas, es muy útil.

Pues bien, yo diseñaría un nuevo virus-quimera de laboratorio, ya saben, un engendro antinatural que solo dura unos meses pero que durante ese tiempo mata de verdad, aunque luego desaparezca.

Antes de que me echen la bronca, un virus-quimera no es lo que ellos llaman “virus”, igual que el monstruo de Frankenstein no es un humano.

Pues bien, sacaría una “vacuna” para ese “virus”, pero, sabiendo que los negacionistas no se la van a poner, esta vez sería un antídoto de verdad.

Es decir, el quimera mataría a los que no se “vacunaran”, de este modo me libraría de ellos con su propia colaboración.

Desde 2020 uso el símil de la partida de ajedrez, en esta guerra se trata de adelantarse dos o tres jugadas a lo que haga el enemigo. En esto no somos buenos, la mayoría de la gente es incapaz de ver más allá del pasado inmediato, disparamos a una liebre que ya no está donde pensamos.

Sin embargo el NOM nos analiza a tiempo real a través de nuestros terminales telefónicos, saben lo que pensamos en cada instante. Somos una fuerza enorme pero lenta de reacción.

Les damos tiempo para pensar la siguiente jugada.

Estos negacionistas, que son muchos, no se van a pinchar nada sea lo que sea, por tanto es el momento de lanzar una patología y su remedio real, que nosotros usaremos, por lo cual no nos afectará, pero ellos rechazarán. De esta forma nos deshacemos de ellos fácilmente.

Así actuaron antes muchas veces, su maquiavélico hacer es conocido, para combatirlos hemos de pensar como ellos.

Esto me viene de lo zoólogo, se lo explicaba a los viajeros que vinieron conmigo a mis safaris y travesías, para encontrar a los animales hay que ponerse en su cuero y hacer las cábalas en su mente, no en la nuestra. No es lo que nosotros haríamos si fuéramos esa leona, es pensar en león, somos distintos.

Cada vez que reaccionamos de forma predecible, esas inteligencias artificiales (nunca lo digan en singular, es parte del plan) nos conocen mejor, y pueden diseñar estrategias que cuentan con nuestras reacciones lógicas.

La gran masa disidente no es consciente de lo enormemente predecibles que son sus reacciones. Yo lo compruebo aquí con ustedes cada vez que introduzco un artículo que no les cuadra del todo, un porcentaje enorme no lo reflexiona sino que reacciona visceralmente. Una vez que respondemos de forma emocional, ver en mi libro el trabajo de Kahneman, nos polarizamos y es muy difícil volver al sistema 2 de discernimiento meditado.

Si caemos en lo predecible (todos son malos y nosotros buenos) no llegaremos a nada.

Si todos los médicos, sanitarios, policías, jueces, abogados, políticos, empresarios, militares, etc son denostados per se, y en lugar de ganar terreno desde dentro convenciéndolos de que somos uno, lo que hacemos es insultarlos violentamente, estamos ayudando al NOM. Los malos les ofrecen dinero, premios, los agasajan… ¿y qué hacemos nosotros? Insultarlos generalizando, en lugar de ponderar a los muchos valientes que hay entre ellos y hacer que sean cada vez más.

La resistencia efectiva pasa por que en esos gremios haya cada vez más partidarios nuestros, que aunque no se manifiesten ostensiblemente, nos ayuden desde dentro cuando llegue el momento. Uno solo juez cambia el mundo, unos policías que sepan mirar a otro lado en el momento oportuno, un político que se la juegue de verdad, unos médicos (como me consta que son miles ya) que no apliquen lo que les ordenan, son oro puro para la revolución que vamos a llevar a cabo, que es la de todos, y que no puede triunfar sin ellos.

Una vez más, pónganse en el lugar de un médico, una enfermera o un policía negacionista que está siendo honesto desde hace cuatro años rodeado de colegas hostiles, y que ha resistido y lucha ¿acaso no debemos apoyarlo? ¿Lo vamos a dejar solo? Lo sé en carne propia, yo no hubiera podido aguantar sin el cariño de ustedes, cuando me vine abajo recibí decenas de miles de palabras de aliento que me levantaron ¿se las vamos a negar a nuestros infiltrados que luchan tras las líneas enemigas?

Cada vez que uno de ellos lee aquí o en otro canal que se les insulta generalizando ¿Qué creen que sienten? Están en lo más duro, sacrificándose por nuestra causa, sufriendo cada día porque sus propios compañeros los tratan mal. Si hacemos eso les entrarán ganas de abandonar, a muchos ya los habremos perdido. Hay muchas formas de luchar, pero tengo por seguro que los que lo hacen sin aspavientos son los que nos darán la victoria final.

Por eso es tan importante mirar las jugadas siguientes del oponente, no ser tan predecibles, y cuidar a nuestros aliados que recién están despertando.

Un aullido.

