Refutación de la explicación dada por el prefecto del dicasterio para la Doctrina de la fe en una entrevista a Infovaticana. Por Padre Francisco José Vegara.

Por Rvdo Padre Francisco José Vegara Cerezo.

Para Adoración y Liberación.

Refutación de la explicación dada por el prefecto del dicasterio para la Doctrina de la fe en una entrevista a Infovaticana.

El purpurado argentino ha señalado a este medio que «en realidad lo que no se bendice es la unión, sobre todo si por «unión» se entienden las relaciones sexuales. El texto dice claramente que sólo en el contexto del único matrimonio posible (varón mujer, exclusivo, indisoluble, generador de vida) las relaciones sexuales tienen su contexto adecuado».

Ese cardenal es un genio de la sofística; pero la lógica y la verdad son claras como el agua.

¿Cómo puede decir que, bendiciendo a la pareja, no se bendice su unión?: ¿acaso hay pareja sin unión?, ¿y acaso hay pareja homosexual sin relaciones sexuales, que son precisamente las que motivan la unión de pareja?; si sólo entonces, como él mismo dice, “en el contexto del único matrimonio posible (varón mujer, exclusivo, indisoluble, generador de vida) las relaciones sexuales tienen su contexto adecuado”, es decir: moralmente ordenado, ¿cómo se puede bendecir, cuando la bendición, tal como el mismo nombre indica, supone declarar algo como bueno, aquello que moralmente es desordenado, malo, perverso y abominable?; por eso sólo se puede bendecir lo que en sí mismo es bueno, pues la bendición no hace sino declarar, acrecentar y confirmar la bondad de algo, de donde se sigue que, si lo bendecido es malo, se incurre en contradicción y también en profanación, que afecta al acto sagrado de la bendición, e incluso en blasfemia, pues se achaca a Dios esa contradicción; la consecuencia es la maldición, como trae la misma Escritura: “Ay de los que al mal llaman “bien”, y al bien “mal”, de los que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas, luz, de los que ponen lo amargo como dulce, y lo dulce como amargo” (Is 5, 20).

En este sentido, preguntado sobre si este nuevo documento contradice la declaración del cardenal Ladaria del año 2021 donde dejó claro que la Iglesia no puede «bendecir el pecado» en alusión a las parejas homosexuales, el ex arzobispo de La Plata sostiene que «hasta aquí es lo mismo del responsum anterior, que quería expresar esto cuando decía que Dios ‘no bendice el pecado’».

Si Dios no bendice el pecado, y la relación homosexual es pecado, y encima abominable, ¿cómo puede la iglesia bendecir tal relación, oponiéndose frontalmente a Dios?

La contradicción entre el texto actual y el del cardenal Ladaria es tan clara como la que hay entre el mandato de Dios y la actual norma; pero, claro, como el mal es también absurdo, los malvados son incapaces de comprender el principio de no contradicción; por eso es tontería pretender convencer con la lógica al pervertido, pues ya lo dice también la Escritura: “No corras a curar la herida del cínico, pues no tiene cura, sino que es brote de mala planta” (Eclo 3, 28).

«Ahora, si bien la unión no se bendice, sí se bendice la pareja, incluyendo en la oración -además de pedir salud, paz, etc.- un pedido a Dios para que puedan responder plenamente a su voluntad», responde el prefecto de Doctrina de la Fe a InfoVaticana.

¿Cuál es la razón de la pareja sino la unión?; ¿cómo puede entonces bendecirse la pareja, y no la unión que la fundamenta?

Es falso que la bendición supone sólo una petición, sino que también incluye una sacralización, de donde se sigue la profanación que provoca la bendición de una pareja homosexual, ya que se aplica algo sagrado a lo que es inmundo y abominable.

La voluntad de Dios sobre esas personas es: o bien su conversión radical, que los lleve a romper esa relación, o bien su condenación eterna, que es la mayor de las maldiciones; ¿puede entonces bendecirse a aquellos sobre los que pende la más terrible condenación divina?

Víctor Manuel Fernández defiende que «muchas veces esas parejas hace años que no tiene sexo, pero han encontrado un sentido en la vida compartida y la ayuda mutua. Cuando es así, puede suceder que no solamente ya no hay un «pecado» sino que además hay valores».

¿Qué valor sobrenatural, pues la bendición obviamente es sobrenatural, puede haber en una relación homosexual, aunque no incluya sexo, si el mero afecto homosexual consentido ya es pecaminoso?; ¿ahora resulta que ya no se puede pecar con el pensamiento consentido?; ¿habrá que quitar entonces el noveno y el décimo mandamientos?, ¿y que hacemos con esta frase de Jesús: “Todo el que mire a una mujer casada, deseándola, comete adulterio con ella en el corazón” (Mt 5, 28)?

Desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe insisten en que se trata de un texto que «ha sido cuidadosamente pensado para evitar cualquier interpretación errónea» aunque entre los medios de comunicación y redes sociales circulan ya múltiples y diversas interpretaciones.

De eso es de lo único de lo que no hay duda: de que el texto ha sido pensado por una inteligencia diabólica, para con un estilo sibilino, sinuoso y afectado engañar a todos los que, como dice el apóstol, “ofuscaron el propio pensamiento, y cuyo corazón se entenebreció” (Rm 3, 21); por eso advierte el mismo apóstol: “Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado: el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, y así se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de la boca, y destruirá con el resplandor de la venida; ese inicuo vendrá por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no aceptaron el amor a la verdad, para ser salvos; por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia (2Ts 2, 3-4, 7a-12); incluso el mismo Cristo lo anunció con toda claridad: “Y se levantarán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos” (Mt 24, 11).

