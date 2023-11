CARTAS AL DIRECTOR: “Lejos quedó el México católico y cristero”.

Cartas al Director

Cruzo la calle con el semáforo peatonal en verde; es una calle muy ancha de ciudad de México, cuando voy a mitad del camino para llegar a la acera una patrulla de policía me ve, enciende la sirena y pisa el acelerador a fondo, apenas pude llegar del otro lado de la calle.

En estos días miles de mexicanos celebran en diferentes lugares y hasta en las redes sociales a la “santa muerte”. Estatuas de 2 metros de este ser diabólico abundan cerca del centro histórico. También hay una Convención de Brujería abierta al público en general. Camino rápido pidiéndole a Dios que no me asalten. Finalmente llego a casa y doy gracias a Dios porque llegué ilesa.

Como todos saben, el puerto de Acapulco está devastado por el huracán Otis. Ni los especialistas del tema se pueden explicar por qué en pocas horas la tormenta pasó a huracán categoría 5.

Todo está destruido, muertos en las calles y desaparecidos, sin electricidad ni agua, los acapulqueños aprovecharon la oportunidad para salir a las calles y hacer rapiña de todas las tiendas. Se llevaron lavadoras y televisores, destruyeron los bancos y vaciaron los anaqueles.

No había comida para nadie más. Guerrero hace adoración de ese culto que mencioné, y estas son las consecuencias.

El gobierno no hizo nada para ayudar, al contrario, dio la orden de cerrar el paso en carreteras y despojar a quienes se atrevieron a llevar víveres.

La Guardia Nacional instaba a la gente a robar. Es el gobierno de la “cuarta transformación” La izquierda.

En todos los estados del país reina el narcotráfico, las personas ya están acostumbradas a vivir con miedo, a la muerte y a las desapariciones forzosas.

En muchas iglesias se exhiben “altares de muertos”, en algunos días la comida que los adorna estará echada a perder. Aún así no la quitarán.

Lejos quedo el México católico y cristero. Crimen y Castigo.

El mal cada vez nos acarrea más mal.

Que Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe nos amparen

Anónimo

