1º de octubre. Día del Caudillo

1°.de OCTUBRE. DÍA del CAUDILLO.

Tras casi 11 semanas de guerra civil y la decisión unánime de la Junta de Defensa Nacional (Salamanca, 27-09-1936) de designar un MANDO ÚNICO que dirigiera las fuerzas nacionales y la elección unánime de dicha Junta (Salamanca 29-09-1936) de que fuera el general Francisco Franco quién se pusiera al frente de todos los ejércitos de Tierra, Mar y Aire; el 1°.de Octubre de 1936 tuvo lugar en Burgos la proclamación oficial de Franco como Generalísimo y Jefe del Gobierno Nacional de España.

A lo largo del mes de Septiembre de 1936 habían llegado a la Zona Roja docenas de miles de extranjeros reclutados por la Internacional Comunista y financiados por la URSS para intentar frenar el avance de las tropas nacionales, lo cuál no consiguieron; aunque prolongaron la guerra, para desgracia de todos.

El 1 de octubre de 1936, en una ceremonia solemne celebrada en la sede de la Capitanía General de Burgos, el general Franco fue investido como Jefe del Estado, que fue el título que ostentó durante su largo mandato.

El 1 de octubre sería conmemorado oficialmente todos los años como el día de la Exaltación de Franco a la Jefatura del Estado o, simplemente, como Día del Caudillo.

El general Cabanellas en representación de la Junta, adelantándose, pronunció las siguientes palabras: “Señor Jefe del Estado Español. En nombre de la Junta de Defensa Nacional, os entrego los Poderes absolutos del Estado”, a las que Franco respondió: “Mi general, señores generales y jefes de la Junta: Podéis estar orgullosos, recibisteis una España rota y me entregáis una España unida en un ideal unánime y grandioso. La victoria está de nuestro lado. Ponéis en mis manos España y yo os aseguro, que mi pulso no temblará, que mi mano estará siempre firme, llevare a la Patria a lo más alto o moriré en el empeño.”

Terminado el acto, Franco salió al balcón de la Capitanía para saludar a la a la multitud que lo recibió enfervorecida con y con gritos de “¡Franco, Franco, Franco!”, y sin dilación les dijo: “Nosotros venimos para ser del pueblo, venimos para los humildes, para la clase débil, no para los capitalistas, la obra exige el sacrificio de todos, principalmente de los que tienen más en beneficio de los que no tienen nada. Tendremos vivo empeño en que no haya un hogar sin lumbre, en que no haya un hogar sin pan…”

Desde aquel día, 1 de Octubre de 1936, en el que Franco fue investido con sus nuevos poderes como “Generalísimo de todos los ejércitos y Jefe del Estado”, título que ostentó durante su providencial mandato, hemos venido celebrando y conmemorando los españoles esta fecha oficialmente todos los años como el día de la “Exaltación de Franco a la Jefatura del Estado” o simplemente como “Día del Caudillo”.

En honor a tal efemérides recordemos la última celebración del Dia del Caudillo, con Franco vivo, conmemorado en la Plaza de Oriente de Madrid, el 1 de Octubre de 1975, en la que ante una gran multitud enardecida y entusiasta el Generalísimo Franco agradeció al pueblo español su lealtad:

“¡Españoles: Gracias por vuestra adhesión y por la serena y viril manifestación pública que me ofrecéis en desagravio a las agresiones de que han sido objeto varias de nuestras representaciones diplomáticas y establecimientos españoles en Europa, que nos demuestran, una vez más, lo que podemos esperar de determinados países corrompidos, que aclara perfectamente su política constante contra nuestros intereses. No es la más importante, aunque se presenta en su apariencia, el asalto y destrucción de nuestra Embajada en Portugal, realizada en un estado de anarquía y de caos en que se debate la nación hermana, y que nadie más interesado que nosotros en que pueda ser restablecido en ellos el orden y la autoridad. Todo obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que, si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Estas manifestaciones demuestran, por otra parte, que el pueblo español no es un pueblo muerto, al que se le engaña. Está despierto y vela sus razones y confía que, la valía de las fuerzas guardadoras del Orden Público, y suprema garantía de la unidad de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire, respaldando la voluntad de la Nación, permiten al pueblo español descansar tranquilo. Evidentemente, el ser español ha vuelto a ser hoy algo muy importante en el mundo. ¡Arriba España!”

