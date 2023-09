El cardenal Marx confiesa que bendeciría parejas homosexuales. «¿Por qué no? Siempre depende de la situación. Si la gente me pide una bendición, yo también la haré», subrayó en una entrevista concedida al Münchner Merkur el cardenal de Múnich Reinhard Marx.

El cardenal curial, arzobispo de Munich e iniciador del desastroso ‘camino sinodal’ alemán, Reinhard Marx, bendeciría el pecado público, por emplear el mismo lenguaje que en su día usara la Congregación para la Doctrina de la Fe bajo Ladaria para rechazar las bendiciones de parejas homosexuales.

«¿Por qué no? Siempre depende de la situación. Si la gente me pide una bendición, yo también la haré», dijo Marx al diario. El Camino Sinodal, el proyecto de ‘renovación’ de la Iglesia católica en Alemania, habló conscientemente de una “bendición para las personas que se aman”. «No queremos centrarnos exclusivamente en un grupo».

El arzobispo de Munich y Freising explicó que hay parejas que, desde el punto de vista eclesiástico, no pueden recibir el sacramento del matrimonio. «¡Pero no puede ser que por esto queden excluidos de la pastoral!» Se debería elaborar un folleto a nivel de la conferencia episcopal. Pero los pastores no tienen que esperar por eso: «Si las personas que se aman piden una bendición, los pastores encontrarán una manera de plantearlo bien y hacerlo».

La noticia no es que un cardenal de la Iglesia católica contradiga en esto no solo milenios de doctrina clara y firme y una respuesta específica en contrario de Roma. Ya hemos pasado sobradamente esa fase.

La noticia es que Roma presione para que el obispo de Tyler, perfectamente ortodoxo y notoriamente evangélico, presente su renuncia mientras Marx y los demás obispos alemanes heterodoxos disfrutan tranquilamente de sus sedes.

