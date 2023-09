Bätzing, quien funge como Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, pide que se ordenen homosexuales

AyL Redacción

Un portavoz de la diócesis de Limburgo confirmó el sentido de sus declaraciones en el programa «Tag für Tag».

Bätzing sostiene que el Vaticano debe abandonar esta regla. Ante la pregunta de la emisora sobre si es correcto excluir a alguien que se declara homosexual del sacerdocio pero tolerar la homosexualidad oculta, el portavoz de Bätzing respondió: «En principio, las relaciones secretas de un candidato obstaculizan su disposición seria a aclarar sus decisiones profesionales y de vida». Sin embargo, esto no depende de si alguien es homosexual o heterosexual. No debería desempeñar ningún papel en la cuestión de la idoneidad para el sacerdocio. Lo crucial es que una relación secreta no concuerda con la decisión de ser ordenado sacerdote.

Mons. Bätzing ha abogado repetidamente por reformas en la moral sexual católica en el marco del Camino Sinodal de la Iglesia en Alemania, incluida una reevaluación general de la homosexualidad.

Además, la diócesis de Limburgo, bajo la dirección de Bätzing, emitió diez directrices en enero sobre el tema de la sexualidad. En ellas se afirma, entre otras cosas: «Existe una diversidad en la identidad y orientación sexual». Se debe fomentar activamente un trato respetuoso con estas diferencias y con la diversidad en las parroquias y las instituciones de la diócesis.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION : pedidosoracion@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!