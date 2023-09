¡Atentos! YouTube amplía su censura hacia todo tipo de “terapias alternativas” como “formas de desinformación médica”; y… nosotros creamos nuevas alternativas.

AyL Redacción

La red social de videos YouTube amplió su “política de desinformación” para censurar lo que llama distintas formas de “desinformación médica”, entre ellas terapias alternativas que no sean reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

YouTube ha declarado, por ejemplo, un plan para eliminar los videos que promocionan “tratamientos contra el cáncer” que, en opinión de esa red social “han demostrado ser dañinos o ineficaces”, lo que impide que los creadores de contenido fomenten las curas naturales.

Nada de Immunocal; nada de agua de mar; nada de ozonoterapia ni de tratamientos que obvien la tóxica quimioterapia de la industria farmacéutica.

La plataforma afirmó que implementa sus políticas de desinformación médica cuando un tema presenta altos riesgos para la salud pública, es supuestamente propenso a la desinformación y cuando la orientación oficial de las autoridades de salud es accesible al público.

Los cambios también hacen que YouTube vuelva a comprometerse con grupos como la OMS y otros organismos de salud sobre qué información se considera aceptable para que la gente hable en la plataforma, a pesar de que estas instituciones han sido cuestionadas en su credibilidad por su estrecha relación con las multinacionales farmacéuticas.

Según la actualización de la política, YouTube ya no alojará contenido que:

-“Desinforme sobre técnicas de prevención o contradiga las directrices vigentes de las autoridades sanitarias, incluidas las inexactitudes sobre la seguridad o eficacia de las vacunas aprobadas”.

-“Promueve tratamientos que los organismos locales de salud o la OMS no han aprobado ni reconocido como seguros y efectivos”. Además, prohíbe el contenido que aboga por sustancias nocivas o prácticas que se ha demostrado científicamente que son perjudiciales.

-“Niega la existencia de condiciones específicas de salud”.

Como se indica en su publicación de blog, YouTube tiene la intención de castigar el contenido que promueve no solo lo que cree que son tratamientos abiertamente dañinos, sino también los no probados que se ofrecen audazmente como reemplazos de alternativas reconocidas.

Por ejemplo, se puede eliminar el contenido de personas influyentes que sugieran suplementos de vitamina C o ajo para el cáncer, afirma la publicación.

Esto marca una escalada sustancial en la cruzada en curso de la plataforma propiedad de Google contra lo que cree que es la difusión de información médica errónea, catalizada en gran medida por la controvertida experiencia de luchar contra narrativas sobre temas como COVID-19 y vacunas, algo por lo que YouTube fue muy criticado, ya que contenido veraz terminó siendo censurado en la plataforma.

YouTube se había centrado en la “desinformación” sobre las vacunas, desmonetizando y eliminando videos que promovieran escepticismo sobre las vacunas. Ahora todo indica que irá un paso más allá.

