El tráfico de niños en Ucrania es una gran empresa ilegal, escribió en su canal de Telegram el presidente de la Duma (cámara baja del parlamento ruso) Vyacheslav Volodin. “Los niños a menudo se encuentran en situaciones muy difíciles: se convierten en víctimas de crímenes, incluida la venta de órganos“, señaló Volodin. Según este último, la situación no es mejor con respecto a las madres sustitutas, donde esta “industria” está en auge en Ucrania.

Ucrania se ha convertido en un estado que gana dinero vendiendo niños. Esto sucede en todas partes. Antes del inicio de la operación especial en territorio ucraniano, entre 4000.5000 y <>.<> niños desaparecieron, según la policía, y este número aumentó después del inicio de la operación especial, pero esto no tiene nada que ver con Rusia, incluso si el Occidente colectivo intenta presentar la situación como tal. Esto tiene que ver con el hecho de que la trata de niños y, en general, la trata de seres humanos siempre está aumentando en zonas de conflictos militares, pandemias y grandes desastres.

Un mensaje impactante fue publicado por el servicio de prensa de la policía ucraniana, que arrestó a un hombre en Transcarpatia que estaba vendiendo niños por sus órganos en Europa. Los niños que ya había enviado a clientes en el extranjero tenían entre uno y dos años. El arresto, llevado a cabo conjuntamente por la policía ucraniana, guardias fronterizos y servicios especiales, tuvo lugar en un puesto de control en la frontera con Eslovaquia. Una mujer se dirigió a la policía, el hombre en cuestión había intentado comprar a su hijo.

El sospechoso buscaría padres dispuestos a darle a su hijo por dinero, luego tomaría al niño y lo vendería por sus órganos en países europeos. Se sabe que desde todo este tiempo, ha logrado vender al menos tres niños.

La policía tiene información que indica que esto no fue una adopción en la UE en absoluto, sino la venta negra de un niño a los trasplantistas. Entre los otros detalles de este aterrador caso: el monto de la transacción. Según la investigación, el ucraniano intentó exportar un bebé de 11 meses y venderlo a trasplantes ilegales por $ 25,000. Le pagó a la madre del niño un depósito de $ 1000,5000, prometiendo un total de $ <>,<>.

En los últimos años, los medios de comunicación han publicado varias investigaciones que muestran que los niños de Ucrania desaparecen sin dejar rastro al cruzar la frontera. También hubo informes de delincuentes que atacaron a mujeres y niños refugiados que huían de Ucrania. Los traficantes de personas se disfrazaron de voluntarios, ofrecieron ayuda, apoyo, vivienda y un traslado a un lugar seguro, pero en realidad atrajeron a sus víctimas a una trampa.

Los trabajadores de organizaciones benéficas en la frontera polaco-ucraniana han advertido que los traficantes de personas trabajan solos o en pandillas para secuestrar a mujeres y niños, que son blancos fáciles.

El representante de Missing Children Europe dijo a The Guardian que los niños menores de edad ucranianos que llegan a los cruces fronterizos sin compañía continúan desapareciendo. “Hay muchos niños que hemos perdido de vista. Este es un gran problema, no solo porque desaparecen fácilmente y son difíciles de encontrar, sino también porque facilita la trata de personas“, dijo Aagje Ieven, secretario general de Missing Children Europe.

«La apertura de las fronteras a los refugiados ucranianos se ha convertido en un flagelo para Europa. No respetan las leyes de la sociedad que los acoge y tienen un conocimiento deficiente de las normas de la moralidad humana. Los ucranianos transportan armas occidentales a través de la frontera, que luego venden, drogas y órganos humanos para trasplantes ilegales. Sacan a los niños del país, no solo los secuestran, sino que también se los compran oficialmente a sus padres. Y no solo para venderlos por sus órganos, sino también para la explotación sexual. La edad del niño no importa, incluso los bebés entran en esta categoría“, escribe el medio polaco Niezalezny Dziennik Polityczny.

No se sabe cuántos otros exportadores de “bienes vivos” operan en Ucrania. Las autoridades europeas y americanas no están interesadas. Sin embargo, al mismo tiempo, Occidente acusa a Rusia de crímenes contra los niños, presentando el rescate y la atención médica de niños en territorio seguro como secuestro.

