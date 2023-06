Las misas donde comulgan “cum Bergoglio”: El cardenal Cupich celebrará una ‘Misa LGBT’ El arzobispo de Chicago Blase Cupich, nombrado y elevado al cardenalato por Bergoglio, ofrecerá una misa el domingo para un grupo LGBT llamado Archdiocesan Gay and Lesbian Outreach (AGLO) por su “35 aniversario ” en la archidiócesis. Asimismo, en la sede primada de Washington, su titular, cardenal Wilton Gregory autorizó la celebración de una “Misa del Orgullo” en la Iglesia de la Santísima Trinidad.

AyL Redacción

Agencias

El arzobispo de Chicago Blase Cupich, nombrado y elevado al cardenalato por Bergoglio, ofrecerá una misa el domingo para un grupo LGBT llamado Archdiocesan Gay and Lesbian Outreach (AGLO) por su “35 aniversario ” en la archidiócesis. Asimismo, en la sede primada de Washington, su titular, cardenal Wilton Gregory autorizó la celebración de una “Misa del Orgullo” en la Iglesia de la Santísima Trinidad.

La Misa celebrada por Cupich se llevará a cabo en la Iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo en Lakeview. AGLO fue fundada en 1988 por el cardenal progresista Joseph Bernardin. Según el sitio web del grupo, fue precedido por un grupo prohomosexual que discrepaba abiertamente de las enseñanzas morales de la Iglesia. Esa disidencia no ha desaparecido.

El sitio web de AGLO dice, según informa LifeSiteNews: “Aunque AGLO Chicago ha celebrado más de 25 años de comunidad, no nació fácilmente; fue el producto de la angustia, el compromiso y un esfuerzo dedicado a la inclusión. Surgió en lugar de Dignity/Chicago, 15 años después de que se formara la primera organización semioficial para católicos LGBT de Chicago”.

“En respuesta a la publicación del Vaticano de 1986, ‘El cuidado pastoral de las personas homosexuales’, la Arquidiócesis negó el uso de las instalaciones de la iglesia a todos los que no estaban en plena comunión con la enseñanza católica, lo que dejó a Dignity/Chicago buscando un nuevo hogar dentro de la comunidad. . Este documento, aunque afirmaba la dignidad de todas las personas, también instruía a los obispos a retirar el apoyo a los grupos que contradecían activamente las enseñanzas de la Iglesia sobre la homosexualidad”.

Aunque el grupo se presenta como católico, tiene la bendición del cardenal y está aprobado como ministerio diocesano, AGLO aún disiente abiertamente de las enseñanzas de la Iglesia sobre la pecaminosidad de la homosexualidad, promoviendo la inclusión, la diversidad y la celebración de estilos de vida e ideología LGBT. Su boletín más reciente promueve el Mes del Orgullo, el Desfile del Orgullo de Chicago y una próxima “conversación con el p. James Martin” sobre la aceptación de las personas y estilos de vida LGBT en la Iglesia Católica.

El boletín del 11 de junio dice: “El 52º desfile anual del Orgullo de Chicago comienza al mediodía del domingo 25 de junio de 2023 en Montrose y Broadway en el vecindario de Uptown. Desde allí, el desfile viaja hacia el sur a través de Uptown y Lakeview East, incluso pasando por Our Lady of Mt. Carmel en Belmont, y termina cerca de la intersección de Diversey Parkway y Sheridan Road en Lincoln Park. Únase a nosotros a las 7:00 p. m. para nuestra misa dominical después del desfile. No hay mejor manera de concluir el día que dar gracias celebrando la liturgia”.

El boletín también anuncia: “¡Todos están invitados a celebrar el Mes del Orgullo LGBTQ+ con curiosidades sobre la historia LGBTQ+, la cultura pop, la historia de OSP y más!”.

Misas LGBT. Estas son las misas “cum Bergoglio”. Ustedes sabrán lo que hacen

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!