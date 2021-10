Conchita, de Garabandal, tuvo esta visión profética, muy poco conocida. ¡Atentos!

Lo relata el Aleman Albert Weber, testigo, escritor y amigo de Conchita:

«Después de la última aparición en Garabandal el 13 de noviembre de 1965 Conchita me pidió un consejo porque no entendía algo:

“Alberto”, me preguntó, “la Virgen María me mostró una calle ancha con mucha gente piadosa rezando el rosario e iban con prisa cantando sin dejarse disuadir hacia una gran puerta de fuego de oro.

Como conocía a algunos, quise advertirles y retenerlos, pero se soltaron y dijeron:

‘Mira, estoy rezando y no estoy haciendo nada malo’, porque la Santísima Virgen me había dicho que estos son engañados por satanás y engañados religiosamente, y me dijo que se pierden si nadie ora por ellos”.

Sin duda es una visión Evangélica y a la vez muy Profética:

“Y no es de extrañar, pues aun Satanás se disfraza como ángel de luz.” (2 Corintios 11:14).

“Me maravillo de que tan pronto os apartéis del que os llamó por la gracia de Cristo, y os paséis a otro Evangelio. Y no es que haya otro Evangelio, sino es que hay quienes os perturban y pretenden pervertir el Evangelio de Cristo. Pero, aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo os predicase un Evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Lo dijimos ya, y ahora vuelvo a decirlo: Si alguno os predica un Evangelio distinto del que recibisteis, sea anatema. ¿Busco yo acaso el favor de los hombres, o bien el de Dios? ¿O es que procuro agradar a los hombres? Si aun tratase de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo.” (Gálatas 1:6-10).

“Y entonces se hará manifiesto el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su Parusía; (aquel inicuo) cuya aparición es obra de Satanás con todo poder y señales y prodigios de mentira, y con toda seducción de iniquidad para los que han de perderse en retribución de no haber aceptado para su salvación el amor de la verdad. Y por esto Dios les envía poderes de engaño, a fin de que crean la mentira, para que sean juzgados todos aquellos incrédulos a la verdad, los cuales se complacen en la injusticia.” (2 Tesalonicenses 2:8-12).

En la visión «una calle ancha» es porque ancho es el camino de la perdición.

Es la falsa iglesia que esta compuesta por falsos maestros, falsos pastores y falsos profetas. Ahora más que en otros tiempos aparecen los falsos profetas, los falsos videntes, entonces muchas personas están engañados porque les hacen hacer cosas buenas pero están encaminados a la perdición.

Es lo que dijo la Santísima Virgen en el segundo Mensaje de Garabandal del 18 de Junio de 1965 donde dijo a través del Arcángel San Miguel:

«Cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas Almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia».

Ésta visión de Conchita está íntimamente relacionada a ese segundo Mensaje dado por la Santísima Virgen María en Garabandal.

