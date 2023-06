Algunos consejos sobre como ser un hombre de verdad en base a las conferencias del Padre Chad Ripperger:

• No ser afeminado (afeminación: la falta de voluntad para dejar de lado el placer a fin de hacer lo que es difícil y arduo).

• No caer en la tentación de hacer lo incorrecto para complacer a una mujer.

• No tener miedo de ser separado de una mujer por hacer lo correcto (contrario a lo que hizo Adán).

• Hacerse responsable siempre de los errores propios, no echarle la culpa a nada externo.

• Un hombre nunca tiene suficientes herramientas porque está hecho para trabajar.

• Nunca tocar a una mujer indebidamente, el cariño físico es propio de la vida conyugal dentro del matrimonio (virtud de la castidad).

• Ser maduro, la madurez se obtiene con sufrimiento y responsabilidad.

• Controlar los placeres del tacto (comer de más, estar tirado/acostado, etc.).

• Seguir siempre la razón, ignorando las emociones.

• Buscar siempre la verdad independientemente de cómo le haga sentir a uno mismo.

• Una vez llegado a la verdad, descansar en ella y dejar de cuestionarse tanto.

• No buscar que los demás sepan la opinión propia.

• No hablar a menos que sea necesario, controlar lo que se dice y la forma (virtud del silencio).

• Superar el vicio de la curiosidad, no buscar información irrelevante.

• Perseguir grandes cosas, tanto a nivel material como espiritual (virtud de la magnanimidad).

• Tener disciplina interior y autocontrol, nunca ceder ante el placer cuando está en frente.

• No buscar controlar aquello que está fuera del control de uno.

• Sacrificarse por los demás, en especial por la esposa y los hijos de uno.

• Dejarse de lado a uno mismo para hacer lo que es correcto en todo momento.

• Proteger a la mujer física y espiritualmente, pero especialmente protegerla de uno mismo.

• Pensar primero en los demás y en cómo ayudarlos antes de pensar en uno mismo.

• Mantener el orden en el hogar asumiendo la autoridad que corresponde como hombre.

• El esposo es responsable de todo lo que pasa dentro del hogar, hacerse cargo.

• Hacer siempre el bien sin dudar un segundo, ignorando completamente las emociones cuando estas se opongan.

• No quejarse por nada, no enojarse a no ser que sea absolutamente necesario (virtud de la mansedumbre).

• Ser humilde, aceptar los defectos propios y no creer que se es mejor de lo que uno es.

• Estar dispuesto a sufrir por hacer cosas difíciles, tanto física, emocional como mentalmente en todos los niveles cada vez que sea necesario.

• No pensar en lo que va a costar hacer algo, si es lo que hay que hacer se hace y listo.

• Someterse a la madre porque es difícil, y complacer a los padres siempre que sea en el bien.

• Desarrollar todas las virtudes, en especial la templanza, la fortaleza, la justicia, la religión, la ecuanimidad y la prudencia.

• Cumplir las responsabilidades en el momento, nunca dejarlas para más tarde.

• Hacer cosas difíciles, ej.: adquirir virtudes, rezar todos los días, hacer trabajo duro, etc.

• Vestirse siempre de manera adecuada y correcta de acuerdo a la profesión y a las circunstancias de vida en las que uno se encuentra (virtud del decoro).

• No preocuparse de manera excesiva por la apariencia de uno, el preocuparse por la apariencia es propio de las mujeres.

• No usar accesorios (joyas, cadenas, aros, etc.) a menos que sea por alguna excelencia (como el matrimonio).

• Ser autosuficiente, no apegarse a los objetos (celular, computadora, videojuegos, etc.).

• Entre los 18 y 20 años uno ya debe ser lo suficientemente maduro como para casarse.

• Hacer penitencia (ayunar, restringirse placeres, etc.) por los actos inmorales cometidos.

• Obedecer y respetar a los adultos y a las autoridades (padres, gente mayor, etc.).

• No aprovecharse de la autoridad que se tiene como esposo para controlar a la esposa.

• Usar la autoridad propia para el beneficio de los que están debajo, no para obtener algún placer.

• Ser independiente en la medida de las posibilidades.