La ONU a la que Bergoglio llama a “obedecer”, recomienda despenalizar las relaciones con menores, la prostitución, las drogas y el aborto

Un documento reciente de las Naciones Unidas pide la despenalización del sexo con menores junto con la prostitución, el consumo de drogas y el aborto.

AyL Redacción

Agencias

“El Comité Internacional de Juristas (CIJ) junto con ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) lanzaron oficialmente un nuevo conjunto de principios legales para juristas expertos para guiar la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho penal”.

El nuevo documento de “principios legales” comienza con una introducción de Edwin Cameron, un juez sudafricano jubilado que señala cómo su experiencia como “hombre gay” ayudó a informar su trabajo en este proyecto.

“Después de largos años en la ley, y como un hombre orgullosamente gay, sé profundamente cómo el derecho penal señala qué grupos se consideran dignos de protección, y cuáles de la condena y el ostracismo”, escribió. “De esta manera, el derecho penal cumple una función expresiva y tiene consecuencias dramáticas en la vida de las personas. En ocasiones conlleva un impacto severamente discriminatorio sobre los colectivos identificados con la conducta desaprobada o estigmatizada”.

Aunque el documento se publicó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, solo recientemente comenzó a llamar la atención por su defensa contra la criminalización del sexo con menores.

El Principio 16 establece:

La conducta sexual consentida, independientemente del tipo de actividad sexual, el sexo/género, la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas implicadas o su estado civil, no podrá ser tipificada como delito en ningún caso.

Las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo, así como las relaciones sexuales consensuales entre sexos diferentes, o las relaciones sexuales consensuadas con o entre personas trans, no binarias y de otro género diverso, o fuera del matrimonio, ya sea prematrimonial o extramatrimonial, por lo tanto, nunca pueden ser criminalizadas. Con respecto a la aplicación de la ley penal, cualquier edad mínima prescrita para el consentimiento sexual debe aplicarse de manera no discriminatoria. La ejecución no puede estar vinculada al sexo/género de los participantes o la edad de consentimiento para el matrimonio.

Además, la conducta sexual en la que participen personas menores de la edad mínima de consentimiento para las relaciones sexuales prescrita en el país puede ser consentida de hecho, si no de derecho. En este contexto, la aplicación de la ley penal debe reflejar los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre la conducta sexual consentida y su derecho a ser escuchados en los asuntos que les conciernen.

“Los principios, desarrollados a lo largo de cinco años, se basan en comentarios y revisiones de una variedad de expertos y partes interesadas”, explica UNAIDS.org. “Se finalizaron en 2022. Inicialmente, los principios se centraron en el impacto de las leyes penales que prohíben la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la actividad sexual consentida, la identidad de género, la expresión de género, la no divulgación, exposición y transmisión del VIH, el uso y la posesión de drogas. de drogas para uso personal. Posteriormente, con base en los aportes de la sociedad civil y otras partes interesadas, también se incluyó la criminalización vinculada a la falta de vivienda y la pobreza”.

El informe también pidió la despenalización de la prostitución y el consumo de drogas.

El Principio 17 establece:

El intercambio de servicios sexuales entre adultos que consienten por dinero, bienes o servicios y la comunicación con otro acerca de, publicitar una oferta o compartir locales con otro con el fin de intercambiar servicios sexuales entre adultos que consienten por dinero, bienes o servicios, ya sea en un lugar público o privado, no puede ser tipificado como delito, salvo coacción, fuerza, abuso de autoridad o fraude.

El Principio 20 prohibiría que el derecho penal castigue “el uso de drogas o la posesión, compra o cultivo de drogas para uso personal, incluso por cualquier persona menor de 18 años o durante el embarazo”.

Las personas también deberían poder tomar drogas y cirugías transgénero peligrosas y abortar a sus bebés, según el sistema legal preferido del documento.

El derecho penal no debe hacer que sea ilegal que un individuo “tome y actúe sobre decisiones sobre su propio cuerpo, sexualidad y reproducción, como por ejemplo sobre el embarazo; anticoncepción, incluida la anticoncepción de emergencia; atención integral del aborto; profilaxis de infecciones de transmisión sexual; atención/terapia de afirmación de género; y/o”, según el Principio 14.

El Principio 15 reafirma que el aborto durante los nueve meses de embarazo nunca debe ser criminalizado. “El aborto debe estar completamente fuera del alcance de la ley penal, incluso por tener, ayudar, ayudar o proporcionar un aborto, o medicamentos o servicios relacionados con el aborto, o proporcionar información relacionada con el aborto basada en evidencia”,

