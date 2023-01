31 de enero, San Juan Bosco: su gran obra y mensaje, y su “licuado” por la iglesia bergogliana.

Vicente Montesinos

Director de Adoración y Liberación

Hoy celebramos la entrañable festividad de San Juan Bosco, fundador de los salesianos, y apóstol de la juventud y de la infancia.

Don Bosco, como lo conocemos todos los que hemos estado influidos por sus enseñanzas, tras una difícil niñez, y una ejemplar juventud, fue ordenado sacerdote y en la ciudad de Turín, en Italia, se dedicó con todas sus fuerzas a la formación de adolescentes.

Fundó la Sociedad de San Francisco de Sales y, con la ayuda de santa María Dominica Mazzarello, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, para enseñar oficios a la juventud e instruirles en la vida cristiana.

Su dedicación exclusiva, la de recoger a todos los jóvenes desamparados y formar buenos cristianos y honrados ciudadanos.

Con un estilo paternal, jovial, alegre, y profundo a la vez, fue el padre, maestro y amigo de miles y miles de jóvenes; y hoy sigue siendo modelo para la juventud.

Lleno de virtudes y méritos, San Juan Bosco voló al cielo en este día en la ciudad de Turín, en Italia (1888).

La Iglesia de las últimas décadas (y la propia Sociedad de San Francisco de Sales, otro grandísimo santo) han reducido las enseñanzas de Don Bosco a la porción “jóvenes”; que entienden como actividades lúdicas, entretenimiento, y poca cosa más.

Es curioso como los salesianos, por ejemplo, hablan de Don Bosco y los jóvenes (fundamental, por cierto, porque ningún Santo antes ni después ha trabajado tanto la juventud para Dios como mi querido San Juan Bosco), pero esconden que él a sus jóvenes no sólo les hacía fiestas: les enseñaba como en la vida tenemos dos pilares a los que aferrarnos, sin los que no podemos vivir: la Eucaristía, y María. Sus dos pilares, como el siempre decía, y a los que siempre recurría: la Eucaristía, y María. De María dijo: Ella lo ha hecho todo. Esto ha quedado enterrado. No vaya a molestarse el mundo.

Como enterradas fueron las campanadas de San Josemaría por el Opus. No nos tachen de muy “tradis”. O las profecías de San Francisco de Asís por los franciscanos, o la obra de batalla de San Ignacio por los jesuitas.

Tampoco se les dice que a los jóvenes confiados a la instrucción de los salesianos la centralidad del sacramento de la Penitencia. Nada. Ni que Don Bosco antes de jugar con los chavales se pasaba horas confesándolos.

Y así va funcionando esta falsa iglesia, que licúa los mensajes para atraer a la gente; y acaba por no atraer a nadie, y espantar a los de dentro. Resultado: menos fe que hace 50 años, iglesias más vacías que hace 50 años, y seminarios más vacíos que hace 50 años.

Es el Progremodenismo. No tiene doctrina. Porque tenerla cuesta faena y además te enfrenta al “mundo”. Vale más dejarse arrastrar por él, y acabar siendo eso: una sucursal de la ONU, una pieza del NOM, o una ONG más en el planeta tierra.

El tema está claro: la “Iglesia en acogida” no tienes argumentos doctrinales. Ya nada sabe de Santo Tomás de Aquino, hablando de grandes santos. De hecho odia a los tomistas. Se basa en puras apelaciones sentimentales, en emotividad de baja calaña y en viscoso sentimentalismo.

Se basa en la machacona premisa de que Bergoglio es impecable e infalible siempre, y que, por tanto, se le debe una obediencia “ciega y zombie“. Y eso, queridos hermanos, no es católico; nos lo vendan como nos lo vendan. El nivel doctrinal es deprimente, por su inexistencia.

Cuando no se estudia a Santo Tomas se dice cualquier cosa. Se anula la capacidad de resistencia. Esa que deriva de la virtud de la fortaleza; ya que si me atacan la verdadera Fe de Cristo, debería defenderme aunque sea un supuesto “Papa” el que la ataca. No tenemos la obligación de seguir sus dislates por que no se le dio asistencia del Espíritu Santo para ello.

Si un Papa y su linea eclesial fuere nocivo, y su postura hiriera la profundidad del ser de de la Iglesia y su unidad; mi obligación como católico sería la de resistirle. Con todo el dolor del mundo.

Hoy, los “doctores” que tenemos, y que rodean a la curia y a gran parte del episcopado, leen mucho, y saben mucho. No sabemos de qué. Pero sin la guía de San Pablo (quien corrigió a Pedro con la humilde aceptación de aquel); sin la humildad de San Pedro; y sin la brújula de Santo Tomas, y de los Santos Padres; se le hace decir a la Biblia y al Magisterio cualquier memez que acomode la doctrina a lo que uno quiere.

Y eso precisamente no es de Dios, ni de su Iglesia.

Ya lo decía San Pablo: «¿Creéis acaso que vosotros sois vuestros dueños? Sabedlo, no os pertenecéis. ¿Ignoráis a qué precio habéis sido rescatados? Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios»

Luego no nos es licito creer o pensar lo que nos venga en gana sobre el cuerpo de doctrina en que se asienta la Iglesia, aunque, como vulgarmente se dice, “lo diga el Papa de Roma”.

Pidamos a Dios para que por intercesión de San Juan Bosco, los niños y jóvenes de esta sociedad tan complicada, sigan el camino del Señor y no abandonen sus valores.

Pidamos también por los salesianos de Don Bosco, para que sean capaces de seguir con el sueño del santo: ayudar y proteger a los más desfavorecidos entre los jóvenes, pero sin renunciar a lo que él quería para ellos: una profunda vida eucarística y Mariana.

Me eduqué en un colegio salesiano. 14 años de mi vida. Durante esos años solo vi un salesiano con sotana. Era uno de esos de los de siempre, al que ya tenían jubilado, y que paseaba bajo el sol español en las frías mañanas de invierno, por los patios de la casa, rosario en mano. Las decenas y decenas de salesianos con los que traté, excepto Don Ricardo, eran hombres de calle; de jeans y sudadera. Con todo y con eso, y a pesar de ello; gran parte de los que soy se lo debo a San Juan Bosco; cuyo mensaje imprescindible sigue resonando en nuestros corazones.

Más de 20 años después de aquello; el Señor me ha regalado encontrarme, por fin, y en las vísperas del santo, con un salesiado de verdad, el amado Padre Pavel, de la comunidad de Don Minutella. ¡Que alegría siente mi corazón! Laus Deo!

¡Salve, Don Bosco Santo! ¡Los jóvenes del mundo, iremos tras de ti!

Y porque hasta el cielo no paramos… ¡Que Dios os bendiga!

¿Nos ayudas a poder seguir clamando al mundo la verdad? Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer: https://ayl.tv/cuenta-de-membresia/tipos-de-suscripcion/ ¡No se lo pierda y comparta ya este enlace! ——————— ¡Dale a Unirse en ayl.tv, para estar ya con nosotros en la nueva plataforma! ¡Y si puedes hacerlo en una de las modalidades de apoyo, para que podamos mantener este proyecto, te lo agradecemos profundamente! ¡Ya ha nacido AYL.TV! ¡La plataforma audiovisual alternativa de Adoración y Liberación, católica remanente, patriota, sin censuras y sin publicidad! 1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes (menos de un café); a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. En nuestra nueva plataforma no hay PUBLICIDAD para una ABSOLUTA INDEPENDENCIA DEL SISTEMA, PARA NO DEPENDER DE LAS CENSURAS DE NADIE, y para una MEJOR EXPERIENCIA SIN ANUNCIOS DE TODOS NUESTROS AMADOS HERMANOS. Sea como fuer denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc… También es muy importante que cuando le pregunte el navegador si desean recibir notificaciones, DIGAN QUE SÍ, para que el sistema le AVISE CADA VEZ QUE PUBLIQUEMOS UN CONTENIDO. ¡UNIRSE YA EN: https://ayl.tv/cuenta-de-membresia/tipos-de-suscripcion/ Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías: 2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA en Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1 3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN en Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1 4) Suscribirte a nuestro canal de Telegram: t.me/adoracionyliberacion 5) Susciribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com 6) Y suscribirte a nuestro nuevo Canal de Podcasts en Ivoox ( https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html ¡Hazlo ahora! ¡Viva Cristo Rey! —————— NUEVAS VÍAS DE CONTACTO ➡️CANAL OFICIAL DE TELEGRAM: t.me/adoracionyliberacion ➡️GAB: https://gab.com/ADORACIONyLIBERACION ➡️ PARLER: https://parler.com/profile/Adoracionyliberacion ➡️VK: vk.com/adoracionyliberacion ➡️DIRECCIÓN POSTAL: “Adoración y Liberación”. Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA ➡️WEB: adoracionyliberacion.com ➡️E-MAIL CONTACTO: info@ayl.tv ➡️E-MAIL director: vicentemontesinos@ayl.tv ➡️E-MAIL Director Espiritual P.Tamayo: padretamayo@ayl.tv ➡️E-MAIL Subdirectora: lauramoheno@ayl.tv ➡️E-MAIL Damián Galerón: damiangaleron@ayl.tv —————— MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO ¡AYUDA A QUE AYL.TV PUEDA SEGUIR! Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real a YouTube necesitamos medios económicos para poder seguir desarrollando y pagando los gastos que supone mantener y mejorar el proyecto. Si quieres que logremos una verdadera pataforma libre en castellano, católica remanente y patriota, donde todos podamos expresarnos, libremente, frente a la dictadura del Estado Profundo (NOM) y de la Iglesia Profunda (RUM) puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí: https://ayl.tv/cuenta-de-membresia/tipos-de-suscripcion/ Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193 Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en: paypal.me/adoracionyliberacion Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!