Tristeza para acabar al año… ¿Qué estás haciendo, Damián Galerón? Por Vicente Montesinos

Vicente Montesinos

Director de Adoración y Liberación

Seguimos cada día recibiendo ataques, insultos, calumnias y burlas, que, como siempre, asumimos con gozo por lo que tienen de mísero acompañamiento a la Pasión del Señor por nuestra parte. Por eso lo hacemos en silencio… Trabajando… Y orando… Nada más… Sabéis que así es; y nadie os puede mentir con lo contrario.

Esta vez rompo mi silencio porque necesito preguntarte, querido Damián… ¿Qué estás haciendo? Te lo pregunto por esta vía porque ya no me queda otra… Por tres veces consecutivas te he contactado, primero directamente, y luego por intermediarios que pudieran hacerte reflexionar; y no he obtenido respuesta alguna por tu parte. En esas ocasiones ya te dije lo mismo que te digo en esta: cambiaste de opinión sobre ir a las Misas con herejes; decidiste irte, y lo hiciste mal. Sí. Siempre te decía lo mismo: no es necesario que montaras este lío; podías seguir aquí, sosteniendo tu opinión; o simplemente irte con respeto, una despedida como Dios manda, y sin dejarte manipular por los youtubers cizañeros que no sé en que te han convertido.

Y solo te pedía una cosa: por mí me da igual, pero por favor, discúlpate simplemente ante los sacerdotes de esta casa, santos sacerdotes, a los que llamaste “ignorantes que no tienen ni idea de nada“, e incluso a uno de ellos enviaste a “tomar por…” Pero nada. No obtengo respuesta. Y ya decidí dejarlo. Y seguir en silencio, Damián, como bien sabes que siempre hemos hecho en esta casa; y como seguimos haciendo.

Pero lo de hoy, Damián, ya supera todos los límites. Y como no me respondes ni haces caso a mis llamamientos (y sabes que testigos hay de ello); me veo obligado a preguntarte en esta carta abierta, desde la más profunda tristeza y dolor.

Y ya no tanto por mí. El cúmulo de barbaridades que se ha dicho sobre mi persona (por seguir manteniendo la misma doctrina de siempre, nada más) por los canales, grupos y redes de Arturo Periodista, Ejército Remanente, etc…, y sus secuaces; es irreproducible. Y siempre me ha dado igual. En silencio estoy, y en silencio seguiré. Pero… ¿más irrespetos a nuestros sacerdotes? No. Y me veo obligado a salir en su defensa.

Y es que ayer, 29 de diciembre de 2022, y mientras el mundo estaba pendiente del estado de salud de nuestro amado Papa; tú te dedicabas a difundir por Whastapp esta aberración:

Tenemos constancia de al menos 3 personas que estaban ayer difundiendo esto… No voy a nombrar a nadie más. No quiero que me sigan obligando a hacerlo contra mi voluntad. También estamos ya prácticamente en disposición de saber quién es el autor… Bueno, ustedes se imaginan ya de por dónde habitan los autores y difusores de todo esto… y no es mi intención volver a mentar a ninguno de ellos.

¿Pero tú? ¿Damián? Tu quoque? ¿No has tenido suficiente con el daño que has hecho a este Apostolado y a sus sacerdotes? ¿Es esto necesario? ¿Es este el criterio seguro al que tantos siguen ciegamente?

No. Yo no lo creía… Hacía yo ayer como tantos y tantos hermanos de Adoración y Liberación que cuando leyeron tu comunicado de hace unas semanas o escucharon tus audios; decían que no podía ser… que no serías tú… que habrías sido imitado… suplantado… hasta secuestrado… Todo tipo de explicaciones inverosímiles… Eras tú… Sí… Eras tú.

Esas me quise ayer montar también yo en mi cabeza… Pero no… Dos hermanos, y de países distintos, me aterrizaron con la dura realidad; y me enviaron las capturas de pantalla de tu conversación de Whastapp con ellos; que no publico por respeto a los mismos, y a ti. Aunque esto es público… Va por todas las redes… Ya cualquiera lo puede encontrar.

Luego es incontrovertido y probado que ayer te dedicabas a esto, Damián, querido Damián. Que no me vengan ahora todos quienes por seguirte se han marchado, maldiciendo contra este Apostolado, diciendo que sería que alguien apuntaba a Galerón con una pistola para que difundiera esta burla contra nuestros sacerdotes.

Siento mucha tristeza. Estábamos haciendo días atrás (tienes testigos donde quieras) el esfuerzo de resubir todos los vídeos que hiciste en esta casa con nosotros a ayl.tv, para que estuvieran a salvo y protegidos, ante la censura de Yotube, ya que habías decidido irte y no trabajar más con nosotros.

Pero se acabó. Adoración y Liberación, entenderás, que por un mínimo de dignidad no va a tener ninguno más de nuestros vídeos en los que tu sales, publicados. Y sobre todo, por respeto a nuestros sacerdotes. Eso es innegociable. Al igual que tampoco puede seguir teniendo publicados los vídeos de Laureano Benítez, quien se marchó como tú, de un portazo; y malmetiendo contra quien por tantos años también le dio voz. Que cosas tiene la vida… Siempre enfrentados vuestros egos, que yo limaba, apaciguaba y mimaba; y os marcháis de la misma manera… Absolutamente igual… Las dos únicas diferencias entre vosotros es que tus vídeos nos los piden muchos hermanos, y los de Benítez casi nadie; y que tú has tenido tras marcharte un comportamiento mucho más vil que el suyo.

No se que te ha pasado. Toda la que has liado porque aquí hemos dicho que comulgar con herejes es pecado.. es inexplicable. Cuando tú mismo has pedido durante años hacer ya las misas en casas, garajes… con la iglesia remanente, fuera de Bergoglio, donde ya no estaba la Iglesia… Y no me hagas sacar vídeos tuyos, que no lo deseo.

Siempre te protegí. Daba igual que dijeras que Benedicto moría en 2019; que la Guerra era sí o sí en 2020, luego en 2021 y luego en 2022, que mañana acaba… Que dijeras que ya venía el segundo encierro, el tercero… El asteroide, o los anunakis… Siempre te protegí; te mimé; y me las compuse como pude para seguir dándote voz; disculpándote todas y cada una de las veces ante las críticas que recibías. No me hagas tampoco sacar eso vídeos… Porque dejarían de escucharte.

Por eso jamás pensé que a quien abrí las puertas de mi casa durante 5 años, y también las de mi corazón; iba a actuar así; y por eso, debo confesarte, también es para mí tristísimo este fin de año.

Triste porque quieren que se vaya Mi Santo Padre de este mundo.

Y triste porque has roto de forma cruel mi confianza, cariño y respeto.

No me queda más que expresarlo en esta carta abierta… que también será criticada. La verdad es que uno al final ya no sabe como actuar…

Pero que necesitaba decir esto para exigirte, únicamente, que TE DISCULPES PÚBLICAMENTE por el trato dado a estos sacerdotes fieles, es del todo claro.

Hazlo. Haz al menos eso. Y luego sigue con tus previsiones, cábalas y noticias… Pero recupera, si acaso, un poquito de la dignidad que en Adoración y Liberación siempre se te otorgó a raudales, cuidándote y protegiéndote de todos aquellos que ahora, tristemente, te han llevado hasta aquí.

