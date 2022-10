El porqué del Canal “Vicente Montesinos”

Hace un tiempo me decidí a abrir el Canal de Youtube “Vicente Montesinos, camino, crecimiento y superación”; que se “salía” un poco del resto de obra que llevamos adelante en Adoración y Liberación. Después su propio facebook, twiter, instagram…

Lo hice tras mucho rezarlo, convencido de que estábamos llegando, por la exclusiva gracia de Dios, a miles de almas, hablándoles de Cristo (¡Bien!), de la Virgen (¡Bien!, denunciando a Bergoglio y sus secuaces (¡bien!), defendiendo a la Iglesia, a la Tradición, a la Sana Doctrina, a… (¡bien, bien, y bien…!)…

… pero consciente de que había muchas almas que no iban a poder jamás llegar a Dios, ni se iban a acercar a nosotros, porque estaban en otro proceso… en otro momento… en la tribulación… en el vacío… en la depresión… en la ansiedad… en la increencia… en la soledad…

Y que esas almas necesitaban una ayuda; donde vieran que, ESE AMOR MISERICORDIOSO DE NUESTRO SEÑOR, QUE TODO LO HACE, llegaba a ellas, antes de que fueran hijas activas de Dios, miembros de la Iglesia, y salvaran su alma… ¡Y que justo así llegaríamos a salvar muchas más!

He recibido críticas… Insultos… Lo de siempre… Que porqué me salgo del tema… Que para qué creo este proyecto íntimo de ayuda a las personas, que en este canal no se habla de Teología, solo de ayuda a los demás, etc, etc, etc…

Las asumo todas. Dios sabe que mi ÚNICO OBJETIVO con estos vídeos, estas ayuditas, y hasta estas bobadas que publico, hago y regalo con todo mi amor, es finalmente LLEVARLE A MÁS ALMAS.

Cuando recibo día a día comentarios como este, me doy cuenta de que, una vez más, DIOS, POR SU INFINITA MISERICORDIA, ha estado a mi lado en la gestación de este nuevo proyecto.

Y QUE ES TODO Y SÓLO PARA ÉL… Así no lo vean quienes se revisten de filaterías anchas y franjas largas, ; y se golpean el pecho en las primeras filas de los Templos.

No. No dejaré de luchar por salvar almas. Primero las nuestras. Luego las de cuantas más personas mejor. Y para salvarlas, hay que ayudarlas y traerlas a casa.

Y así sea con reflexiones, meditaciones, ayudas, mensajes de apoyo, o canciones de Yatra, no dejaré de hacerlo…

Vicente Montesinos

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!