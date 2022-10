Santa Teresa de Ávila. Una visión del Inframundo.

Algunos pueden tener una sana envidia de la vida espiritual de Santa Teresa, que experimentó visiones celestiales, locuciones y éxtasis del amor divino, pero ella también sufrió mucho físicamente y espiritualmente. Por ejemplo, el Señor le reveló el terror del infierno.

Veamos lo que cuenta:

“Un día, mientras estaba en oración, de repente me encontré sumida en el infierno. Me di cuenta de que el Señor me quería llevar a dar un vistazo sobre a donde conduce una vida de pecado…

La entrada al infierno parecía un largo, estrecho callejón o un horno bajo y oscuro. El suelo estaba cubierto de barro sucio que emitía un hedor nocivo. Había un enjambre de bichos repugnantes. Había un pequeño agujero, como un armario en la pared al final del callejón. Me encontré metida en él.

Yo estaba estrangulada y sofocada. La agonizante desesperación fue tan intensa que es imposible encontrar palabras lo suficientemente fuertes para describirla. Sería inadecuado decir que es como si el alma estuviera siendo implacablemente arrancada del cuerpo. La verdad es que el alma misma se está desgarrando en pedazos. Simplemente no sé cómo transmitir la furia de ese fuego interior y la miseria sin esperanza.

Mirando hacia atrás, 6 años más tarde, no puedo pensar en una sola prueba que haya experimentado en esta vida que puede compararse siquiera fugazmente al inframundo.

¡No tenemos ninguna razón para quejarnos de los problemas mundanos! El Señor me hizo un gran favor cuando me sumergió en el infierno. Me ayudó a poner la tribulación y las contradicciones de esta vida en perspectiva. Me dio la fuerza para sufrir las cosas. También renovó mi gratitud hacia Dios, que me liberó del tormento eterno. Todo lo demás parece muy fácil ahora.”

(Teresa de Ávila, El Libro de Mi Vida).

