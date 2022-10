Código Ratzinger: el libro-investigación. Benedicto XVI papa legítimo, Bergoglio ilegítimo. El Papa Francisco no existe

Ancrea Cionci

Traducción autorizada: Maria Luisa Perez Gherlone

Misión cumplida: el mosaico está por fin montado de nuevo. No fue fácil: dos años de estudio, unas 800 horas de trabajo (y no pocas noches sin dormir) para producir más de 200 artículos. La investigación completa está ahora disponible en un volumen de 340 páginas, “Código Ratzinger” (ByoBlu edizioni, 2022), que aclara finalmente la Magna Quaestio sobre los llamados “dos papas”.

A pesar de la laboriosa, pero lógica reconstrucción, todo, al final, resultó sencillo y adamantino: el Papa Benedicto, obligado a salir del paso por los poderes globalistas y la facción eclesiástica modernista que apoyaba a Bergoglio, no abdicó en absoluto en 2013, sino que “puso a prueba” a sus enemigos con una cándida y sincera declaración en la que, renunciando al ejercicio del poder, se retiró a la sede impedida, un estatus canónico en el que el Papa está preso y se le impide comunicarse libremente. Así, siguió siendo el Papa a todos los efectos, aunque contemplativo y privado del poder de gobernar, y sus enemigos, cegados por el ansia de poder, agarrando el primer acto que hablaba de “renuncia”, se cismatizaron y anularon convocando un cónclave nulo con un Papa ni muerto ni abdicado.

Así se revela el misterio del doble papado: “una especie de ministerio ampliado” entre dos papas, sí, pero uno legítimo-contemplativo (Benedicto XVI) y el otro ilegítimo-activo (Bergoglio). Para distinguirse del antipapa, Benedicto es, por tanto, el “emérito”, no “el papa retirado” (legalmente imposible y, de hecho, inexistente), sino “el que merece”, el que “tiene derecho” a ser papa, del verbo emereus.

¿Quién dice esto? Mientras tanto, una veintena de especialistas, teólogos, canonistas, juristas y latinistas que han traducido correctamente la Declaratio del latín, donde el verbo vacet no significa “sede vacante”, sino “sede vacía”; pero sobre todo es el propio Papa Benedicto quien la explica en un lenguaje extremadamente preciso, pero sutilmente lógico, debido a que, al estar legalmente en cautiverio, no puede hablar libremente. Es lo que hemos llamado el “Código Ratzinger”, un estilo de comunicación que reproduce totalmente el de Jesús con sus enemigos y que está destinado a los que “tienen oídos para comprender”.

¿Pero luego esos abrazos con Francisco? Benedicto XVI, Vicario de Cristo, ama a Bergoglio como Jesús amaba a Judas, tanto que el Salvador, hasta el final, intentó salvar el alma del apóstol traidor.

Si fuera realmente “ex papa”, ¿no habría tenido que desmentirlo el Papa Benedicto? Por supuesto, pero cuando nos contestó por carta, no lo hizo. Al contrario.

¿Les parece chocante todo esto? Tienen razón: LO ES, pero ¿cuántas cosas impactantes han sucedido en la historia? Quizá les consuele el hecho de que, un mes después del descubrimiento de la sede impedida, los canonistas de Bolonia crearon -según parece- un grupo de estudio “sobre el papa emérito y el papa impedido” .

Ustedes mismos pueden verificar si la investigación se produce o no sobre la base de pruebas, documentos, hechos absolutamente indiscutibles. Hasta ahora, las únicas objeciones recibidas se referían a errores de pronunciación infantiles del apellido del escritor, a insultos gratuitos y a observaciones sobre el hecho de que Ratzinger, a sus 78 años, aún no había comprendido del todo el papel del Papa.

Y sin embargo, nihil sub sole novum: ha habido 40 antipapas en la historia y no tiene sentido que Bergoglio se moleste en nombrar cardenales, completamente inválidos por supuesto, para asegurar la sucesión de alguien como él. Sólo elegirían a otro antipapa.

Podemos decir que si se tratara de una invención, de una novela a lo Dan Brown, sería la obra maestra de ficción más extraordinaria e increíble de todos los tiempos, ya que habría conseguido organizar CIENTOS de datos aleatorios, de declaraciones “distraídas” del Papa Ratzinger en un diseño perfectamente superponible a la Declaratio, al derecho canónico, a la teología, al latín, a la actualidad y a la historia eclesiástica. No somos tan buenos novelistas: aquí de genios sólo hay uno y es el Santo Padre Benedicto XVI, uno de los más grandes pontífices de la historia, todavía casi totalmente incomprendido.

El Código Ratzinger es un extraordinario lenguaje de verdad esencial, de ultratransparencia: enfrentarse a él es una verdadera “EXPERIENCIA DE CONVERSIÓN”, a la fe o a la lógica, según la predisposición de cada uno. Benedicto XVI consiguió -sorprendentemente- ser siempre perfectamente sincero, dominando la palabra, incluso en una situación que hubiera justificado que simulara.

Es exactamente lo contrario de esas “fake news astutas”, o de la “brujería culta” de la que habló Bergoglio el 25 de mayo, el mismo día en que salió el libro. Es, más bien, la Lógica, el Logos: la razón que revela la verdad.

El mérito histórico de haber dado espacio a la investigación, en un clima de oscura y opresiva censura mediática, se debe en primer lugar a Libero y ByoBlu, y después a RomaIT, La Finanza sul web, Radio Libertà, Databaseitalia.it y Radio. Pero cada día surgen más periódicos y blogs que se interesan por el tema, y el debate ha llegado por fin a Estados Unidos. Impensable, hasta el año pasado.

El libro-investigación se organiza de la siguiente manera: una parte contextual en la que se documentan los enemigos dentro y fuera de la Iglesia del Papa Benedicto y su situación de impotencia para gobernar. A continuación, se ilustra el aspecto canónico, de manera popular, aunque con notas de profundización para los “especialistas”, con todos los escenarios para el período posterior a Benedicto XVI o el después-Bergoglio.

Una amplia sección está dedicada al Códice del Papa Ratzinger, es decir, a las decenas de frases en las que él mismo explica exactamente cómo se retiró in sede impedida. La cantidad de ejemplos constituye una verdadera “enciclopedia de la evidencia”, como la definió ayer Fray Alexis Bugnolo, efectivamente

Se crea así una tenaza lógica implacable: los que se engañan a sí mismos pensando que pueden confundir las cartas sobre el aspecto canónico, deben asumir lo que el propio Benedicto XVI explica en el Código Ratzinger; los que creen que tales mensajes son meramente casuales, fruto de la distracción o de la “mala preparación cultural” (¡!) del papa-teólogo, deben confrontarlos con la adhesión absoluta y constante al aspecto canónico descrito. No hay forma de evitarlo.

Luego hay una sección dedicada a la “resistencia” católica, prácticamente desconocida para el público en general, con los obispos Lenga, Gracida, Viganò, el padre Minutella, el padre Bernasconi y muchos otros clérigos que dijeron la verdad, pagando un alto precio; luego hay varios capítulos que tratan del “tabú” de la Magna Quaestio: cómo esta realidad es rechazada, opuesta, manipulada y ocultada por los principales medios de comunicación, el clero y los intelectuales seculares y católicos, incluso -increíblemente- por los tradicionales-conservadores.

Una parte importante del libro explica cómo Bergoglio, además de no ser Papa, ni siquiera es católico, sino todo lo contrario, completamente anticatólico, como se desprende del intento de derrocamiento doctrinal llevado a cabo según una técnica sutil, de “sobreactuación” y un poder mediático que aprovecha la manipulación emocional de las masas.

“Código Ratzinger” no es un libro sobre Francisco, pero el enfoque en el antipapa y su espiritualidad tan especial explica una vez más cómo y por qué Benedicto XVI tuvo que recurrir al plan de contingencia -preparado durante 30 años- para salvar a la verdadera Iglesia. Además, este hecho corrobora -se sea creyente o no- el dogma de la infalibilidad papal: Francisco puede permitirse el lujo de trastocar la fe católica y cometer continuas meteduras de pata porque no es el Papa, no tiene el munus, la investidura divina que sigue teniendo el Santo Padre Benedicto XVI.

El libro, escrito para laicos y creyentes por igual, desvela la mayor impostura de los últimos siglos: por lo tanto, seguirá siendo ignorado por el mainstream, estén seguros. La técnica básica es fingir que se ignora el tema porque sería muy arriesgado abrir el debate.

No hay mal que por bien no venga: la verdad se impone por sí misma y ya se extiende por el mundo. Veremos algunas cosas buenas.

Muchas gracias a todos los lectores que han contribuido con sus ánimos, las utilísimas sugerencias enviadas al correo electrónico de consulta codiceratzinger@libero.it y por las traducciones a otros idiomas de los artículos hasta ahora.

Ustedes han creado la primera “investigación participativa” de la historia, en defensa del verdadero Papa y de la verdadera Iglesia.

