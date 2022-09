¡Cuidado con los falsos mensajes de supuestos videntes! (POR DAMIÁN GALERÓN)

Por Damián Galerón

Adoración y Liberación

Este mensaje que adjunto, es una prueba de los muchos mensajes falsos que vemos en las redes.

Dios nunca revela los pecados de nadie y, sin embargo, en este mensaje llama malvado al presidente ruso Vladimir Putin.

Muchos mensajes de estos supuestos videntes, son en realidad sugestiones psicológicas que ellos atribuyen a revelaciones divinas.

22-9-22 (Valentina Papagna)

Estamos viviendo en tiempos peligrosos

Eran como las tres menos cuarto de la tarde. Como todavía tenía quince minutos antes de rezar la Coronilla de la Divina Misericordia, rápidamente salí a mi patio trasero para tirar algunas cáscaras de manzana y, mientras lo hacía, me detuve para sacar un pequeño parche de maleza en mi jardín.

De repente vino nuestro Señor Jesús y la Santísima Virgen María y dijeron: “Valentina, hija nuestra, deja todo lo que estás haciendo y ve a orar. Lo que estás haciendo no es necesario. Necesitamos sus oraciones. Lo que estás haciendo está pasando rápidamente, y todo es inútil”.

“Venimos a decirles que el peligro de guerra está muy cerca. El presidente ruso quiere iniciar una peligrosa guerra nuclear. Está decidido a comenzar la guerra y mostrarle al mundo lo poderoso que es. Es una persona malvada y poco confiable”, dijo.

“Todas las naciones de todos los países se reúnen para tratar de resolver esto y llegar a un acuerdo, pero logran muy poco. Los exhortamos, hijos míos, a orar y a decirles a todos nuestros hijos que oren mucho ahora por esta intención”.

“Tal vez Dios Padre interceda y detenga esto, pero depende de ustedes, hijos míos, cómo respondan a través de sus oraciones. Ahora no es el momento de ignorar lo que les espera a todos”.

“Se vive en un momento muy difícil y peligroso . Advertid a nuestros hijos tan pronto como podáis, y por favor, ORAd, hijos míos, OREMOS .”

“ La oración es la única solución, y la que puede parar esto ”.

Gracias Madre Santísima y Señor nuestro Jesús. Por favor, ayúdanos y protégenos.