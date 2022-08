Seis nuevos sacerdotes se declaran públicamente fieles a Benedicto XVI: «Bergoglio no es Papa» Ha tenido lugar una reunión histórica, donde salieron nuevos sacerdotes valientes, declarando públicamente que el Papa es solo Benedicto XVI, y no Bergoglio, completamente indiferentes a las sanciones que ya les han golpeado y las otras que previsiblemente les esperan.

AyL Redacción

Fuente: Libero

Mientras Bergoglio, con plumas en la cabeza, participa en evocaciones de espíritus malignos junto a los hechiceros indios nativos AQUI y alienta la «pastoral homosexual» del jesuita LGBTQ James Martin AQUÍ, la historia de la Iglesia se desarrolla en uno de sus momentos más extraordinaria y memorable con la indiferencia – ostentosa, como elocuente – de la corriente principal.

En Piccola Nazareth , cerca de Carini (PA), sede de la comunidad de Don Alessandro Minutella, hubo una reunión histórica, de hecho, donde salieron nuevos sacerdotes, con valentía, declarando públicamente que el Papa es solo Benedicto XVI, y no Bergoglio, completamente indiferentes a las sanciones que ya les han golpeado y las otras que previsiblemente les esperan. AQUÍ les dejamos un adelanto del vídeo, que en breve les compartiremos en su totalidad.

Don Enrico Bernasconi, supuestamente excomulgado como Don Minutella, luego Fra Celestino, Padre Gebhardt (alemán), Don Johannes (austriaco), Padre Pavel (checo) y Don Natale.

Rostros buenos y decididos, voces de sacerdotes mansos que dicen la verdad sin rebeldía, incluso con una pizca de humor: ya han perdido la parroquia y el salario y ahora se entregan al hacha bergogliana para testimoniar la fidelidad a Cristo y a sus Vicario legítimo en sede impedida.

«El verdadero Papa es Benedicto XVI – declara el salesiano checo don Pavel, a quien le han quitado la parroquia, y tanto salario que para mantenerse tenía que trabajar en un taller en Praga – esta convicción maduró dos años después de la investigación de los hechos, información que además es difícil de encontrar porque en la República Checa no se sabe bien lo que está pasando en el Vaticano. Mientras trabajaba como mecánico, escuché la catequesis de Don Minutella y nunca sentí un error dogmático. Su discurso fue siempre lógico y coherente. La sinceridad, la verdad, la búsqueda de la salvación de las almas, estas son las actitudes que me han guiado y también les he dicho a mis superiores: sólo me interesan las almas”.

“Desde hace unos seis años siento que con el pontificado de Francisco algo no anda bien y que no cuenta con la asistencia del Espíritu Santo -explica el padre austriaco Johannes- he recibido el conocimiento de que Benedicto XVI sigue siendo el verdadero Papa y permanece con él de nuevo la Iglesia Católica. Se lo comuniqué al obispo de mi diócesis hace unos meses, sé que esto tiene consecuencias, pero confío en que el Señor Jesús me ayude y me prepare el camino. Es él quien vence y quien debe reinar en mi vida”.

“Ciertamente no podemos ir en contra de nuestra conciencia – añade Don Enrico Bernasconi (no confundir con Don Mattia Bernasconi, el de la Misa en el tatami) – y quisiera hacer humildemente un llamamiento a los hermanos que escuchan porque sólo la verdad nos hace libres. Debemos tener el coraje de exponernos sin compromiso, sin hacer extrañas alianzas. Desde que tomé la decisión de celebrar en comunión con el Papa Benedicto, todos los lazos y miedos se han roto y me siento más fuerte”.

“En enero de este año tuve un enfrentamiento con Don Alessandro – dice Fra Celestino – Quería esperar a los otros errores de Bergoglio para decidirme… pero ¿no había ya hecho bastante? Quería que obispos y cardenales se movieran delante de mí, pero el 2 de febrero de este año decidí no celebrar más en comunión con Bergoglio y así me quité un peso de conciencia. He recibido restricciones y ahora me voy a Italia a confesar a los fieles que no quieren hacerlo con los sacerdotes bergoglianos. Cualquier excomunión no me asusta: amicus Plato, sed magis amica veritas”.

Entonces Don Natale toma la palabra : «Frente a los obispos, cardenales, sacerdotes, frailes y monjas que se quedan sin palabras frente a Francisco, comprendí que él no es el verdadero Papa, y he dado la explicación refiriéndose también a San Padre Pío que inspiró mi vocación”.

El santo de Pietrelcina en 1960 anunció: » Es Satanás quien ha entrado en el seno de la iglesia y, en poco tiempo, vendrá a gobernar una iglesia falsa»

“Yo también – continúa Don Natale – celebro misas (en comunión con Benedicto XVI), especialmente en el norte de Italia. El obispo me quitó la parroquia, pero para mí fue una ventaja, de lo contrario no hubiera podido moverme: doy gracias al Señor por darme una parroquia más grande. Deseo que el P. Minutella siga al frente del Pequeño Resto con su sabiduría habitual, pero sobre todo con la dirección de María, la «generala»”.

«En 2015 – confió el Padre Gebhardt a los presentes –Celebré la comunión con Francisco, pero me sentí mal: sabía que no estaba bien. Entonces comencé a celebrar la Misa Tridentina (en latín, vetus ordo ed) en comunión con el Papa Benedicto. Llegaron tantos fieles a estas misas y el obispo llamó diciendo: «¿Por qué se llevan a todos mis fieles?». Le respondí: «Su Excelencia, esta es una oportunidad para usted también si tiene el coraje de decir que Benedicto sigue siendo el Papa». El obispo respondió: «Es cierto, el Papa es Benedicto, como dice Don Minutella, pero en público no se puede decir, la vergüenza es demasiado grande». Don Minutella es muy importante para el futuro de la Iglesia, me llamó la atención su claridad y verdad y, aun antes de conocerlo, había comenzado a celebrar una Misa un día de apoyo a él”.

El aspecto de la celebración en comunión con el Papa Benedicto, el verdadero Papa, adquiere, por tanto, rasgos cada vez más directos: o con el Papa, con el antipapa. Es el mayor obstáculo a superar para muchos fieles: salir de la rutina y buscar las todavía escasas misas en comunión con Benedicto. Miles los siguen en Radio Domina Nostra. La comunión con el verdadero Papa no es un asunto baladí, así lo dice el Card. Ratzinger en 1977:“Tenemos a Cristo solo si lo tenemos junto con los demás. Dado que la Eucaristía tiene que ver sólo con Cristo, es el sacramento de la Iglesia. Y por esta misma razón sólo puede abordarse en unidad con toda la iglesia y con su autoridad. Por eso, la oración por el Papa es parte del canon eucarístico, de la celebración eucarística. La comunión con el Papa es comunión con el todo, sin la cual no hay comunión con Cristo” .

Y ojo: sin movilización no se resuelve nada porque los 95 falsos cardenales designados por Bergoglio elegirían otro antipapa AQUÍ en un próximo cónclave.

Como podéis ver, el Papa Benedicto está reseleccionando a los católicos, refundando y purificando la Iglesia, fortaleciendo el papado como escribió Agamben en “El Misterio del Mal”. Y de hecho nunca ha reprochado ni censurado a estos buenos sacerdotes que cumplen con su deber y se sacrifican por la Iglesia.

Otros sacerdotes se unirán al Pequeño Resto y luego, finalmente, también saldrán obispos y algunos cardenales. Veréis: como dijo Juan Pablo II, “la verdad se impone”.

