Karin Becker sobre el vídeo de Damián Galerón que adjuntamos: “Si tienen pensado trasladarse a algún otro sitio, creo que es el momento”

Karin Becker

Adoración y Liberación

Damián Galerón, minuto 57:

“Cuando los gobiernos vuelvan a cerrar fronteras, los que hayan viajado por turismo no podrán volver a sus países. El cierre va a ser absoluto y el que esté en un país que no es el suyo, no regresará, porque tenemos la guerra inmediatamente. El nuevo encierro volvería a partir de octubre/noviembre. Cuando acaben las vacaciones de verano de Europa”

Amigos, personalmente hace un año decidí no viajar más.

Me quedo en mi país.

Orando, y preparando lo que sea necesario por si vuelven los encierros y algún tipo de conflicto social en las calles.

Si tienen pensado trasladarse a algún otro sitio, creo que es el momento.

Quizás estén equivocados los que nos avisan, pero por si acaso, yo preferiría estar preparada.

