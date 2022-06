¿Cuántos católicos saben esto?

Entre los 21 nuevos cardenales que ha nombrado Bergoglio, hay uno norteamericano: Robert W. McElroy, obispo de San Diego, que es considerado desde hace tiempo como uno de sus aliados clave en Estados Unidos, fundamentalmente en temas ideológicos.

Defensor de la farsa del cambio climático , ha llegado incluso a comparar los efectos de este inexistente problema con los de un asesinato, que es lo que realmente es el aborto, afirmando, entre otras cosas, que “es mayor el número de muertos que provoca el cambio climático, que los provocados por el aborto”.

Si , si, han leído bien , este nuevo cardenal de la Iglesia Católica piensa y no tiene ningún pudor en decir públicamente que el cambio climático provoca más muertes que el aborto…

Si tenemos en cuenta que en Estados Unidos se practican casi un millón de abortos y que son cuarenta los millones de abortos que se practican en todo el mundo anualmente, comprenderán que este nuevo cardenal es cualquier cosa, menos lo que realmente se esperaría de un creyente, de un religioso, de un sacerdote , pero mucho menos de uno de los hombres de confianza del “supuesto Papa d e la Iglesia Católica” como se demuestra al nombrarlo recientemente como cardenal ¿ y esto no les resulta raro, sospechoso a los fieles defensores de Bergoglio?

Pero esto no es todo , este nuevo cardenal norteamericano es contrario a negar la comunión a los políticos proabortistas , aunque claro, que dentro de su agenda es lo lógico . Pero no es lo lógico para un nuevo cardenal de la Iglesia , a no ser que este sea uno de los nuevos giros de esta Nueva Iglesia que quieren crear…

El obispo de San Diego ha manifestado en varias ocasiones que “la propuesta de excluir de la Eucaristía a los líderes políticos católicos proabortistas es un paso en falso. Traerá consecuencias tremendamente destructivas, no por lo que dice sobre el aborto, sino por lo que dice sobre la Eucaristía”.

McElroy ha argumentado que la Iglesia no puede evaluar a cada católico individual por rechazar una enseñanza importante.

¿Cuántos católicos saben esto? ¿Cuantos “obedientes hasta la muerte” van a defender todo esto?

Nos dicen muy a menudo que no hay que criticar al “Papa”, que ya lo juzgará Dios y no nosotros…

¡Claro que lo juzgará Dios!

¡Como a cada uno de nosotros!

Por tanto NO podemos mirar hacia otro lado , NO podemos justificar y disculpar cada barbaridad de este Iglesia actual .

El diablo ha entrado en la Iglesia, está dentro de la Iglesia actual dirigida por Bergoglio.

Se nos avisó en las escrituras, muchos santos y Papas nos lo avisaron… Pero una vez dentro ¿ vamos a dejarle que se lleve a más almas engañadas delante de nuestras narices?

Si en tu familia, en tu empresa entra una mala persona con el único objetivo de destruirlo todo y hacer dalo y lo descubres ¿ la vas a dejar dentro? ¿Vas a callar y pensar que Dios ya la juzgará mientras ves cómo hace daño a los tuyos? ¿ O harás lo posible por sacarla de ahí y avisar a todos de su objetivo?

¿No es nuestro deber como cristianos, denunciar el pecado y combatirlo?

¿ De verdad que los cristianos que vemos la verdad tenemos que estar callados y dejar que sigan engañando a nuestros padres, nuestros hermanos , a nuestros amigos y a lo que es más importante , a nuestros hijos? ¡Ellos son el futuro de Nuestra Iglesia Católica!

No nos cansamos de repetir , y gracias a Dios cada día más gente abre los ojos y pierde el miedo a hablar , que estamos en una Batalla entre el Bien y Mal , entre Dios y Satanás.

Esta batalla no solo está en el mundo , como sí ven la mayoría de los católicos , la batalla también está dentro de nuestra Iglesia Católica.

Hermanos , aunque nos quieran convencer de los contrario , el Diablo Sí existe , el infierno SÍ existe , y si existe , no se piensen que solo quiere las almas de ya tiene en sus manos… nos quiere llevar a todos al averno , cuantos más mejor… Y claro que ha entrado en la Iglesia , y junto a su mejor arma: LA MENTIRA , va engañando a los católicos tibios…

Esta es la guardia pretoriana de ese auténtico diablo que dirige los designios de la Iglesia Católica en todo el mundo, Bergoglio, fíjense la clase de sujetos que llegan a conseguir el ascenso gracias a este individuo.

Un problema muy serio es el que tenemos los creyentes con un tipo como Bergoglio al frente de la Iglesia.

Y mucho más serio lo tienen aquellos creyentes que defienden y justifican todo lo que hace y dice.

