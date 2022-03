Alerta en Madrid por el robo de un dispositivo radiactivo

Según la Cadena Ser, el robo se ha producido después de que la cerradura de la furgoneta en el que se encontraba almacenado el material, fuese manipulada. Se trata de un equipo de la marca Troxler, concretamente del Modelo 3411B N1 de serie 18190, con dos fuentes radiactivas, una de cesio-137 de 0,3 GBq y otra de americio-241/berilio de 1,48 GBq.

Un dispositivo nuclear que contiene elementos radiactivos como cesio y americio, ha sido robado en la localidad madrileña de Humanes de Madrid. Ante el conocimiento de esta noticia, el Consejo de Seguridad Nuclear ha solicitado a la persona que lo ha robado la entrega del equipo de densidad y humedad del terreno a la mayor brevedad posible.

El propio CSN rebaja el nivel de alerta, en unas declaraciones a ElHuffPost y lo que pide principalmente es que no se manipule: “Hemos comunicado el robo para que la gente tenga claro que el equipo no puede manipularse, pero su fuente radiactiva es muy baja. No se puede hacer terrorismo nuclear, ni una bomba sucia con este material, rebajemos la alerta”.

En base a la clasificación realizada por la Organización Internacional de la Energía Atómica ( OIEA ), el dispositivo contiene elementos radiactivos de nivel cuatro en una escala de uno a cinco , siendo cinco el menor nivel de peligro radiactivo, y uno el de mayor riesgo. Desde el CSN han trasladado un mensaje de tranquilidad. “ Es imposible que sea peligroso para las persona s”. Un hecho que han querido remarcar, siempre y cuando no se abra el dispositivo. Con respecto al equipo, tiene forma de caja y por fuera es de color amarillo. Según explica ‘EFE‘, cuenta con un asa metálica en la parte superior, una pequeña pantalla de cristal que contiene un teclado numérico y un tubo metálico, donde se alojan los elementos radiactivos mencionados anteriormente, el cesio y el americio. De hecho dispone de una señal, un trébol y la leyenda ‘Radiactivo’. Nivel 1 en la escala del INES Por otra parte, este suceso ocurrido en Humanes de Madrid ha sido clasificado con nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES). Se trata de un instrumento que comunica al público la importancia de un suceso de estas características, desde el punto de vista de la seguridad de los sucesos nucleares y radiológicos y cuya escala se divide primero en dos niveles, incidente (del nivel 1 al nivel 3), y accidente, del nivel 4 al nivel 7. De esta manera, está clasificado como una ‘anomalía’ al estar clasificado en el nivel 1, siendo 7 un accidente radiológico o nuclear considerado como grave.

