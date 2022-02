Situación sanitaria actual. Por el Dr De Benito

Por Dr. De Benito

La situación sanitaria está cambiando en varios ejes:

1- Las noticias cada vez apuntan a más niños ingresados por problemas de salud, derivados del Covid o sus vacunas. Aparte de sospechas, esto también está generando problemas de convivencia en las escuelas.

2.- Parece relajarse la presión social sobre mascarillas. No se sabe si volverán en primavera cuando se reconozca el incremento de mortalidad.

3.- No hay excesiva presión en la ocupación de camas hospitalarias ni de UCI: lo de siempre. Siguen en las noticias hablando de que los ingresados son mayormente no vacunados: no es cierto, en absoluto. Los no pinchados estamos en general bastante más sanos y no necesitamos recursos sanitarios.

4.- No obstante, sean vacunados o no vacunados, en estos momentos la importancia COVID en ingresados (tanto en planta como en UCI) es IRRELEVANTE en el contexto de la asistencia sanitaria global.

5.- El personal sanitario está incrementando su malestar por su situación laboral. Los sindicatos hacen “como que se quejan” pero el movimiento sindical en su gran medida sigue anestesiado por las prebendas estatales.

6.- Se están incrementando las alarmas sobre deterioro del sistema inmunológico tanto con aumento de “infecciones resistentes a muchos antibióticos”, como incremento de cáncer (sobre todo hematológicos y digestivos) en gente joven, acaso por descuido de la vigilancia inmunológica sobre los conatos de cáncer. Los llamamientos a la “prevención” se incrementarán como parte del miedo.

7.- Advertencia a limitaciones de recursos, tanto en personal como en medicación y prestaciones. Afectarán tanto a la asistencia pública como privada. Los recortes asistenciales en calidad y cantidad aumentarán la preocupación por la salud.

8.- Estamos creando núcleos de atención médica para recabar información sobre efectos secundarios de este experimento. De momento en Madrid y en Segovia vamos centralizando las atenciones con el fin de aprender de la nueva forma de enfermar a partir de estos pinchazos.

9.- Con alegría, con educación, pero con contundencia, no dejéis de hacer valer vuestros derechos. Quien os reclame pruebas como PCR o vacunación como requisito para ser atendido médicamente o ejercer vuestros derechos, probablemente esté faltando gravemente al deber deontológico y al Código Penal.

¡Sonreíd y saludad!

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!