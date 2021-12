Cesar Carballo “alarma” en televisión con “omicron” y con “todo lo que viene detrás”; con un nuevo discurso de terror.

AyL Redacción

Agencias

César Carballo se ha mostrado altamente preocupado en ‘El programa de Ana Rosa’ ante la acelerada expansión de la variante ómicron por Europa.

La nueva “alarma ómicron” cunde por el Viejo Continente y el “popular” doctor ha sido consultado en ‘El programa de Ana Rosa’.

El tema tratado con profusión ha sido “la inquietud por lo que pueda ocurrir, que es máxima, precisamente cuando la incidencia acumulada se dispara día a día en nuestro país. Ya hemos alcanzado los 200 casos por cada 100 mil habitantes cuando nos encaminamos hacia fechas claves como el puente de Diciembre y las Navidades” Se afirma que este es “un escenario funesto por el que se pide encarecidamente el uso de mascarilla ante las aglomeraciones que se van a suceder y, sobre todo, no escapar de la vacuna”.

Y es en lo que César Carballo ha puesto una vez más el acento en su nueva intervención en el ‘El programa de Ana Rosa’. Vacuna. Vacuna. Y más vacuna

“El problema es que hablamos del cierre de fronteras y no de exigir una PCR 48 horas antes del vuelo”

“Si hay grandes aglomeraciones, hay que llevar mascarilla. Eso seguro y ponerse la FPP2. Sabemos que la mascarilla evita contagios y nos protege muchísimo, es clave mantenerla”, ha aseverado.

Y ante las multitudinarias reuniones navideñas con amigos y familiares que empiezan a ser frecuentes a partir de ahora, señala: “Hay que hacerse test, test y test antes de las cenas y comidas”.

En cuanto a “omicron” ha alertado de forma incesante: “A mí me preocupa que sea más transmisible; las aguas residuales van subiendo, se parecen al año pasado”

César Carballo ha proseguido: “Tenemos miedo de qué puede pasar. No solo Ómicron, sino que lo que venga detrás pueda crecer”.

Y llevando el discurso del miedo más allá ha afirmado: “Hay algo que me preocupa mucho, han aparecido dos variantes en Sudáfrica ya, de cinco dos son de allí. Sudáfrica es un país con una tasa de 20% de VIH en población adulta, estos VIH tienen un sistema inmune muy debilitado y es muy probable que allí haya crecido ómicron”, declara; lamentando que en este país hay “un agujero negro vacunal. No se está vacunando la gente, allí hay vacunas y no se quieren vacunar. Eso es un gran problema porque solo hay un 25% de gente vacunada y con un VIH muy alto”.

Más encierros. Más tests. Más vacunas. Más miedo. Las recetas del doctor Carballo.

