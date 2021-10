Padre Tamayo: Pase lo que pase, hay que seguir fieles a Cristo en la única Iglesia católica

RESUMEN / HOMILÍA SANTA MISA TRADICIONAL RVDO. PADRE TAMAYO

DOMINGO XVIII TRAS PENTECOSTÉS

26 SEPTIEMBRE 202

Muy queridos hermanos en el Señor:

Continuamos viviendo el sacrificio de Cristo, la palabra de hoy nos dice qué existe urgencia de vivir la experiencia de Cristo.

Me uno profundamente con todos los que habiendo descubierto a Cristo, forman parte de la única y verdadera Iglesia católica.

Por tanto pase lo que pase, hay que seguir fieles a Cristo en la única Iglesia católica y con ellos doy gracias a Dios.

El hecho de vivir como miembros vivos en la iglesia única católica, siendo parte del resto fiel ,recibe de Cristo el premio eterno en el Reino de Dios Padre.

Hermanos las injusticias, la pobreza, los desastres son temas muy conocidos ,pero Cristo que es el verdaderamente necesario, es poco conocido.

De sobra sabemos que hay catástrofes y oramos al Señor para que no dañen a nuestros hermanos ya sea por erupciones volcánicas, inundaciones o enfermedades.

Debemos orar más, para que nosotros mismos y todos los miembros de la Iglesia católica vivan la fe en Cristo.

La fe no es teoría, no es conocimiento intelectual, es experiencia viva.

«Solamente aquellos que pueden decir veo a Jesús frente a mí» de una forma mística (qué es mucho más profunda que la mirada espiritual e infinitamente mayor que la mirada física) solamente ellos ,pueden decir que están viviendo real y profundamente en la fe y la esperanza.

Quién ve a Jesús y se une místicamente a Él y se esfuerza por no perder esa gracia de vivir en unión continua y profunda con Cristo, llega a vivir no sólo la fe y la esperanza sino también la virtud teologal del amor, de la caridad.

Está virtud le permite a la persona vivir ininterrumpidamente unida a Dios, siendo fiel a sus mandamientos.

Esto requiere esfuerzo continuo por vivir las virtudes de la fe, esperanza y caridad, pero hay otras dos virtudes importantes como la de la diligencia y la fortaleza.

La diligencia en tener prontitud, en vivir todo aquello que hay que vivir comenzando por la costumbre cristiana de levantarse temprano para orar.

La oración en las primeras horas de la mañana nos hace unirnos a Cristo de forma especial, quién no ora en las primeras horas ,pierde la relación íntima con Cristo, esta oración es absolutamente necesaria y mucho más en el momento histórico y crítico por el que pasa la Iglesia.

Quién no vive la experiencia profunda de Cristo y no es persona de «oración madrugadora», se debilita rápidamente y será esclavo de sus imperfecciones.

Un verdadero católico ,debe superar sus imperfecciones y para eso hay que superar la superficialidad que hoy domina en la inmensa mayoría de la humanidad.

Sin la experiencia de Cristo se vive sin sentido y fácilmente se cae en la angustia haciéndose esclavo de las preocupaciones de la vida.

Sin embargo quién tiene a Cristo en todo, supera todo lo que sucede en su vida ,incluso las consecuencias humanas del pecado, sean cuáles sean esas consecuencias.

Hoy el Señor nos descubre en el Evangelio del paralítico que llevan tendido en la camilla ,la fe por qué esos hombres tienen fe en Jesús le llevan al paralítico ,ellos buscan a Jesús.

Quién tiene la gracia de la fe por el sacramento del bautismo ,busca a Jesús cuando con humildad reconoce que ha pecado.

Lo busca para que le perdone y perdonando le sane, no sólo de enfermedades físicas, sino de las espirituales y morales.

A quien quiera que sea esclavo de cualquier pecado le digo:

«Busca al sacerdote» al ministro de Cristo para que te perdoné Jesús a través suya tus pecados.

No busques al sacerdote para manipularlo, búscalo para que realice en ti ,el ministerio que le ha sido encomendado por Jesucristo Nuestro Señor.

Así podrás encontrarte con Cristo que se entrega en el sacramento de la Eucaristía. Es importante que todo sacerdote se centre en la misión que Cristo le han comentado, que es ejercer el poder curativo y resucitador a través de los sacramentos para darle a todos los fieles la vida en Él.

Los fieles, en unión con los sacerdotes ,deben vivir la vida de la Iglesia verdadera ,que se debe vivir conforme a un modelo de vida por ejemplo, en la educación católica, acompañando a los niños que muchas veces caen en manos de gobiernos corruptos y paganos, protegiendo esa niñez, adolescencia y juventud y rescatarlos para Cristo e infundiendo la forma de vida católica, hasta lo más profundo del ser humano ,para que toda la sociedad quede infundida en Cristo, y de esa manera Cristo sea el Rey de la sociedad y de la humanidad.

¡¡ARREPINTAMONOS DE LOS PECADOS!!

¡¡BUSQUEMOS A CRISTO EN LA CONFESIÓN!!

¡¡BUSQUEMOS A CRISTO EN LA EUCARISTÍA!!

Los jóvenes que buscan ser sacerdotes sean valientes y generosos, vale la pena vivir el riesgo del sacerdocio, para llenar al mundo de Cristo.

Para llegar a la mayor cantidad de seres humanos.

¡No teman queridos jóvenes!

Si Cristo no temió a cargar la cruz, ni el haber instituido la Eucaristía para quedarse bajo las especies eucarísticas a perpetuidad, sabiendo que iba a ser despreciado y burlado

en este sacramento.

Si Cristo no dudo en instituye la Eucaristía, queridos jóvenes no tengan miedo aunque sientan el miedo ,no se dejen vencer por él y prepárense, generosa y responsablemente.

Busquen prepararse como debe ser, buscando a los sacerdotes que puedan prepararlos y cargar con la responsabilidad preciosa de salvar las almas en el nombre de Cristo y con el poder de Cristo.

Hermanos oremos en la mañana a media mañana ,en la tarde, a media tarde al atardecer y al anochecer.

Oremos a toda hora y cristianicemos todos los aspectos de la vida humana.

Llenemos el mundo de Cristo e instauremos su Reino en el mundo, antes de que sea tarde ,porque Dios nos pedirá cuentas.

Si hacemos caso a la llamada del Señor ,en cada estado de vida ,el Señor nos llevará a participar de su reino eterno.

Así sea.

…AYUDA A AyL A PODER SEGUIR

Únete ahora a ayl.tv y ayúdanos a seguir y crecer:

¡No se lo pierda y comparta con todos el enlace!

1) ¡Entra ya en AYL.TV y pincha en UNIRSE! Es importante ya que así se suscriben a la nueva plataforma, bien en su modalidad gratuita, o bien en las modalidades de ayuda al proyecto, que hay varias, y desde solo 1 euro al mes; a fin de que podamos mantenerla y hacerla crecer. Sea como fuere denle a UNIRSE. Así podrán recibir los correos; comentar en la plataforma; etc…

Y para no perderte ninguna de las informaciones que podamos seguir dando por nuestras diversas vías:

2) Recuerda suscribirte a DANDO CAÑA Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2OST1xkjLcRlB-jqJaPddw?sub_confirmation=1

3) Suscribirte a ADORACIÓN Y LIBERACIÓN Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClD06A-_NT1iJ8lxNs-doJw?sub_confirmation=1

4) Suscribirte a DUC IN ALTUM Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu9z3_47guy34n9c1jQO_xQ?sub_confirmation=1

5) Suscribirte al nuevo canal VICENTE MONTESINOS: https://www.youtube.com/channel/UC_bDZK4g-aEBieZVoKRAwaA?sub_confirmation=1

5) Suscribirte a nuestro canal de Telegram desde donde te llegará información de todas nuestras publicaciones y datos exclusivos: t.me/adoracionyliberacion

6) Suscribirte a nuestra web escrita: adoraciónyliberación.com

7) Y suscribirte a nuestro Canal de Podcasts en Ivoox ( https://www.ivoox.com/podcast-adoracion-liberacion-podcast_sq_f11160985_1.html

8) Puedes suscribirte también al Canal de Telegram personal de nuestro director Vicente Montesinos en t.me/vicentemontesinos

——————

NUEVAS VÍAS DE CONTACTO

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM ADORACIÓN Y LIBERACIÓN: t.me/adoracionyliberacion

CANAL OFICIAL DE TELEGRAM VICENTE MONTESINOS: t.me/vicentemontesinos

VK: vk.com/adoracionyliberacion

DIRECCIÓN POSTAL: «Adoración y Liberación». Apartado de Correos nº 5 – 46113 ESPAÑA

WEB: adoracionyliberacion.com

E-MAIL PEDIDOS DE ORACION Y SECRETARÍA: miguelgomez@ayl.tv

——————

MODOS DE COLABORAR CON EL SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO

Todo el contenido de la plataforma independiente y propia AYL.TV es gratuito para todos. Sin embargo para poder ser una alternativa real necesitamos medios. Puedes apoyar a AYL.TV con una suscripción de pago en la propia plataforma, aquí:

Si lo prefieres también puedes hacer una donación, puntual o periódica, en Cuenta bancaria Openbank (Banco de Santander) : ES2500730100570163476193

Y también puedes desde cualquier rincón del mundo hacer tu aportación puntual o periódica por Paypal en paypal.me/adoracionyliberacion

Si deseas colaborar de otras formas, o tienes dudas, escribe a: info@ayl.tv

Dios te bendiga. ¡Gracias por unirte a nosotros!

————————–

Les invitamos a acceder a estas buenas lecturas; recomendadas para todos en estos tiempos:

– Ana Catalina Emmerich: La amarga Pasión de Cristo: https://amzn.to/2QQjV8N

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de Jesús: https://amzn.to/3u51A6a

– Ana Catalina Emmerich: La vida oculta de la Virgen María: https://amzn.to/3csYAdT

– P. Gabriel Amorth (exorcista): 100 oraciones contra el diablo: https://amzn.to/3bH7uE4

– P. Castellani: El Evangelio según San Juan: https://amzn.to/2NiLeqM

– Todo sobre San José: https://amzn.to/3sf7LEp

– Laureano Benítez: Canon, una investigación que demuestra la verdad histórica de los evangelios: https://amzn.to/30WK0of

– Laureano Benítez: Historias del Padre Pío: https://amzn.to/3s3Pz0n

– Roberto De Mattei: Concilio Vaticano II: https://amzn.to/3qGU5jB

– Taylor Marshall: Infiltración. El complot para destruir la Iglesia desde dentro. https://amzn.to/3ldWxNJ – Laureano Benítez: El Himalaya de mentiras de la memoria histórica: https://amzn.to/3s6tHRP

– Laureano Benítez: La dictadura en tiempos del virus: https://amzn.to/3r4QpIT

– Coronavirus: como acabar sigilosamente con la humanidad: https://amzn.to/3eKULCu

– Jose Antonio Bielsa: Agenda 2030: Las trampas de la nueva normalidad: https://amzn.to/2P56p0v