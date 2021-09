HOY EN «BELÉN EN DANZA»: ¿Tecnologías que activan volcanes?

el •

BELÉN EN DANZA

Adoración y Liberación

Por Belén Calvo

En toda esta maraña de información en la que nos hemos visto sumidos los seres humanos de la mayor parte del planeta – desde que unas pantallitas tomaron posesión de nuestras vidas a tiempo completo – circula estos días el rumor de que quizá, todos esos volcanes, terremotos, inundaciones, podrían estar provocados o al menos activados, desde algún tipo de tecnología usada con fines militares.

¿Será verdad?

Quién puede saberlo.

Lo que sí sabemos es que hay tecnologías que ya han preocupado a algunos de nuestros gobernantes, por si se les estaba dando, o podría dárseles, un uso militar.

El HAARP americano o el SURA ruso son un buen ejemplo de ello.

En este enlace, los europarlamentarios se plantean si la tecnología HAARP no supone riesgos excesivos.

Vean por ejemplo, el texto de la letra T:

“T. Considerando que, pese a los convenios existentes, la investigación en el sector militar sigue basándose en la manipulación medioambiental como arma, tal y como pone, por ejemplo, de manifiesto el sistema HAARP con base en Alaska,”

O más abajo desde el párrafo 26 al 30:

“26. Pide a la Unión Europea que actúe de manera que las tecnologías de armas denominadas no letales y el desarrollo de nuevas estrategias de armas estén cubiertas y reguladas por convenios internacionales;

Considera que el HAARP (Programa de Investigación de Alta Frecuencia Auroral Activa) es un asunto de interés mundial debido a sus considerables repercusiones sobre el medio ambiente y exige que los aspectos jurídicos, ecológicos y éticos sean investigados por un órgano internacional independiente antes de continuar la investigación y los ensayos; lamenta que el Gobierno de los Estados Unidos se haya negado reiteradamente a enviar a un representante que preste declaración, ante la audiencia pública o cualquier reunión posterior que celebre su comisión competente, sobre los riesgos medioambientales y para la población del Programa de Investigación de Alta Frecuencia Auroral Activa (HAARP) que se está financiando en la actualidad en Alaska; Pide que el grupo encargado de evaluar las opciones científicas y tecnológicas (STOA) acepte examinar las pruebas científicas y técnicas disponibles en todos las conclusiones de las investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad sobre el programa HAARP, con el objeto de evaluar la naturaleza exacta y el grado de riesgo de este programa para el medio ambiente local y mundial, así como para la salud pública en general; Pide a la Comisión que, en colaboración con los Gobiernos de Suecia, Finlandia, Noruega y la Federación Rusa, examine las repercusiones medioambientales y para la salud pública del programa HAARP para el Antártico y que le informe de sus conclusiones; Pide, en particular, que se celebre un convenio internacional para la prohibición global de toda la investigación y desarrollo, ya sea militar o civil, que tenga como finalidad aplicar los conocimientos químicos, eléctricos, de vibración de sonido u otro tipo de funcionamiento del cerebro humano al desarrollo de armas que puedan permitir cualquier forma de manipulación de seres humanos, incluyendo la prohibición de cualquier despliegue actual o posible de dichos sistemas;” Como siempre me esfuerzo en recomendar, LEAN USTEDES LOS DOCUMENTOS por sí mismos y no crean nada de lo que yo -o cualquiera – diga. Y léanlos completos…

En este párrafo sacado de este enlace en el apartado “Sociedad”, el mismísimo Vladimir Putin advierte en un comunicado de prensa:

«Los Estados Unidos están creando nuevas armas integrales de carácter geofísico que puede influir en la troposfera con ondas de radio de baja frecuencia… La importancia de este salto cualitativo es comparable a la transición de las armas blancas a las armas de fuego, o de las armas convencionales a las armas nucleares. Este nuevo tipo de armas difiere de las de cualquier otro tipo conocido en que la troposfera y sus componentes se convierten en objetos sobre los cuales se puede influir». ​

En este otro enlace a la web del parlamento europeo, la eurodiputada alemana Hiltrud Breyer, muestra su seria preocupación al respecto. Les pego la primera pregunta pero todas las que plantea abundan en lo mismo ¡Lean ustedes todas!:

“(Apartado 26) ¿Ha examinado la Comisión si existe alguna repercusión del programa HAARP para la Europea ártica, desde el punto de vista medioambiental y de la salud pública? ¿Informará al Parlamento sobre los resultados? En caso afirmativo, ¿qué repercusiones pudieron comprobarse?”

La escueta respuesta recibida aquí. O al menos la que han hecho pública:

«Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

El Programa HAARP (High frequency Active Auroral Research Programme) para la Europa ártica es un programa militar. La Comisión no tiene competencias, ni realmente la experiencia necesaria, para llevar a cabo el examen solicitado por el Parlamento en el apartado 26 de su Resolución.

Con respecto a las solicitudes incluidas en los apartados 27 a 29, éstas se refieren a tratados y normas internacionales que afectan predominantemente a cuestiones militares, por ejemplo el desarme, y por lo tanto son competencia de los Estados miembros.»

¿Puede esa tecnología u otra parecida activar un volcán durmiente, un terremoto, tsunami o huracán?

No tengo ni la más mínima idea señores.

Echen ustedes un vistazo a la web oficial a ver si sacan algo en claro.

Pero a estas alturas de mi vida, y observando con estupor las aberrantes barbaridades que se han cometido ya sobre pueblos indefensos, personalmente ya no conservo ingenuidad suficiente para creerme que estas tecnologías, u otras similares, no se hayan desarrollado para ser usadas en el ámbito militar, se hayan usado ya, y/o se estén usando actualmente.

Personalmente, me van ustedes a perdonar si añado mi opinión personal, les creo capaces de TODO, por aberrante que nos pueda parecer a los simples mortales.

Les dejo aquí un par de videos que pueden ser formativos para que nos entrenemos y aprendamos a estar alerta y no conformarnos ni con la rumorología que circula por las redes (¿acaso no serán ellos mismos los que dispersen rumores con medias verdades…?), ni con las respuestas simplistas que nos ofrecen los medios de masas.

Verán, a mi me parece muy sospechoso que se den simultáneamente algunos hechos:

– se activan volcanes en todo el mundo, algunos devastadores como Cumbre Vieja en España.

– de pronto, en plena enésima ola de la plandemia, declaran el fin de la misma, después de bombardearnos y hasta agredirnos con la imposición de la mal llamada vacuna durante todo el verano, insistiendo en las últimas semanas en jóvenes y niños. De repente ¡Se acabó la pandemia! Pero siguen vacunando…

– se empiezan a difundir masivamente videos de volcanes, inundaciones, y sobre todo rumores sobre la posibilidad de que sean provocados por las antenas haarp o misteriosos rayos radioactivos. La atención de las redes y de la mayor parte del público “no-conectado”, pasa del monotema covid a la preocupación por los efectos del volcán en la población. Mientras, a la vez, se encargan de ridiculizarlo.

– miles y miles de muertes y efectos graves se producen en todo el mundo atribuidos a la terapia génica mal llamada vacuna covid. Es tan abrumador que los médicos y sanitarios de todo el planeta, por fin, empiezan a levantar la voz masivamente, y todos los ciudadanos lo vemos ya claramente a nuestro alrededor.

La verdad es que es difícil sacar conclusiones. Pero me atrevo a sugerirles mantener una actitud alerta, a no quitar gravedad ni dejar que queden impunes las miles de muertes y efectos graves de las “vacunas” covid. Por grave que sea lo que suceda a continuación, lo ocurrido es de tal gravedad que no podemos olvidarlo ni permitir que se disipe su impacto, que no ha hecho más que comenzar. Les animo a que lean, se informen, discriminen, pero permanezcan conscientes de que, como dice el gran Adrián Salbuchi “ellos controlan la acción; y ellos controlan la reacción”.

Estemos alerta. Investiguemos por nosotros mismos. No nos dejemos asustar ni conducir. Que no nos entretengan ni distraigan. Dejen un buen pedazo de tiempo para compartir con sus familiares y amigos, abrazar, besar, rezar, reír y seguir viviendo a pesar de ellos y sus artimañas. No hay nada que temer: sólo Dios manda.

Estamos condenados a vencer.

¡Ánimo!

————————–

