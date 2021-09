El Papa Benedicto XVI: «es inútil respoder a la Dubia…. el Papa soy yo»

el •

El Papa Ratzinger: descubierto otro mensaje por un lector: «es inútil responder a la Dubia, el Papa soy yo»

Andrea Cionci

Así que finalmente todo ha salido a la luz. Dagospia y RomaIT rompieron el embargo. Ayer, incluso el colega Francesco Antonio Grana de Il Fatto Quotidiano mencionó el inevitable florecimiento de teorías sobre un » Papa oculto» .

Estimado colega: estamos mucho más allá de rumores y teorías: hay profesores universitarios, abogados, magistrados, teólogos, canonistas latinos, juristas… que han analizado la supuesta renuncia del Papa Benedicto y han confirmado recientemente, utilizando las mismas categorías de canonistas pro-Bergoglio, que la Declaratio de 2013, interpretada como una renuncia, es inexistente y que, en cambio, se adapta precisamente a una declaración de “SEDE IMPEDIDA” . Estas afirmaciones no han sido negadas por nadie desde el pasado mes de marzo. Sería interesante y útil para nuestros lectores abordar la discusión sobre el asunto canónico en lugar de apenas tocarlo, lo que implica que es sólo un «chisme». Estamos disponibles para una conversación cordial.

Mientras tanto, muchos lectores ya han ido más allá y, al participar en la investigación, relatan otros hechos y documentos que confirman además que Benedicto XVI ha renunciado efectivamente – y no jurídicamente, porque es imposible – SÓLO al ejercicio práctico del poder , debido a que ya nadie le obedecía y que ya no podía usar el correo, interceptado y robado (Vatileaks) . De esta manera, permaneció como el único Papa legítimo del que ha estado hablando durante ocho años sin ni siquiera explicar cuál.

Un lector -que desea permanecer en el anonimato- nos ha comunicado hoy un pasaje de la entrevista concedida por el Papa a Peter Seewald en el volumen “ Ein Leben ” de 2020. Otro mensaje muy claro.

De hecho, cuando Seewald le pide a Benedicto que comente sobre la falta de respuesta de Bergoglio a las cuatro Dubia de los cardenales sobre la encíclica Amoris laetitia , (sobre la comunión para los divorciados vueltos a casar ) Benedicto no responde directamente, sino que se refiere a su última audiencia pública en 27 de febrero de 2013, un día antes de la entrada en vigencia de la sede impedida anunciada en la Declaratio. En el texto de la audiencia hay, de hecho no se menciona a los divorciados ni a la Eucaristía, pero hay un mensaje muy claro sobre el hecho de que NUNCA HA ABDICADO: por eso se puede encontrar una respuesta en esa audiencia: todas las preguntas que surgieron posteriormente en torno a Bergoglio, incluido el asunto Dubia, no cuentan para nada, ya que Francisco no es el Papa, porque Benedicto sigue siendo el Papa.

¿No lo cree? Copiamos en su totalidad. Presta atención:

Seewald: «El cardenal Raymond Burke – uno de los cuatro autores de la Dubia, el escrito en el que se formularon algunas dudas sobre la exhortación apostólica del pontífice Amoris laetitia – en noviembre de 2016 declaró que Amoris laetitia había creado confusión:» una tremenda división y este no es el camino que la Iglesia está acostumbrada a tomar ”. El Papa Francisco no respondió a la Dubia. ¿Sería mejor si lo hiciera?

Benedicto XVI : “Prefiero no tomar una posición directa sobre esta última cuestión, porque significaría entrar en las cuestiones concretas del gobierno de la Iglesia y abandonar la dimensión espiritual a la que pertenece exclusivamente mi mandato . Si respondiera, supongo que todos los que continuamente me atacan por mis declaraciones públicas verían confirmadas sus murmuraciones . Por lo tanto, puedo limitarme a referirme a lo que dije el 27 de febrero de 2013 en mi última audiencia pública general. En medio de todos los tormentos que afligen a la humanidad y la fuerza perturbadora y destructiva del espíritu maligno, la fuerza silenciosa siempre será reconocida en la Iglesia de la bondad de Dios. Las tinieblas de las épocas históricas que se suceden ciertamente nunca nos permitirán disfrutar completamente sin perturbaciones de la pura alegría de ser cristianos […] Pero en la Iglesia y en la vida de los cristianos individuales hay siempre momentos en los que uno puede sentir en el fondo que el Señor nos ama, y ​​este amor significa alegría, es «felicidad».

Entonces, como ya se vio, el gobierno de la Iglesia , el ministerium , ya no es suyo, lo ha abandonado a sí mismo, dejando la sede LIBRE, VACÍA (y no vacante como el Vaticano ha traducido el verbo » vacet «: es canónicamente imposible que el asiento quede vacante con la renuncia al ministerium ). Por tanto, el gobierno de la Iglesia está ahora en manos de otros. Recientemente, mi colega Mirko Ciminiello descubrió que Benedicto XVI nos hace entender que no reconoce a Francisco como Papa legítimo, dado que no lo considera como su sucesor en la lista de papas de San Malaquías.

La dimensión espiritual es precisamente el petrine munus , el título de Papa otorgado directamente por Dios que Él GUARDA.

Las calumnias son las de quienes siempre critican a Benedicto XVI, porque «a pesar de haber dimitido como Papa, sigue interviniendo con injerencia en el pontificado de Francisco» . Son calumnias simplemente porque ÉL NO ABDICÓ y sigue siendo el Papa , con pleno derecho a intervenir.

La fuerza silenciosa y el sentimiento profundo son una clara referencia al hecho de que quienes tienen oídos para comprender y ojos para ver comprenden la situación.

Y ahora pasemos al clímax , cuando Ratzinger envía al entrevistador a buscar respuestas a la Dubia de los cardenales en su última audiencia general – «pública» – específica, tal vez porque después siguió dando audiencias privadas, ¿siempre como pontífice?.

Y aquí está lo que declaró en la última audiencia: como se puede leer, no se puede encontrar el menor indicio que pueda responder a la Dubia sobre el divorcio y la Eucaristía, si no en un sentido más general, sobre todo definitivo.

“Di este paso con plena conciencia de su gravedad y también de su novedad , pero con una profunda serenidad mental”.

¡Qué noticia! Diez papas han abdicado en la historia, por lo que el suyo no sería nuevo en absoluto. Salvo que se refiera a lo que se declara: «(Como yo), ningún Papa renunció durante mil años y hasta en el primer milenio fue una excepción» . Hemos visto que su referencia es al único Papa que en el primer milenio fue expulsado por un antipapa, perdiendo el ministerium, como él, pero permaneciendo Papa en todos los aspectos. Lo NUEVO , por tanto, está en el hecho de que voluntaria y libremente abandonó a sí mismo el gobierno de la Iglesia, por la imposibilidad de gestionarlo.

“La gravedad de la decisión también estuvo precisamente en el hecho de que desde ese momento yo estaba siempre y para siempre comprometido por el Señor […] El“ siempre ”es también un“ para siempre”, ya no hay vuelta a la vida privada. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. No vuelvo a la vida privada, a una vida de viajes, reuniones, recepciones, conferencias, etc. No abandono la cruz, sino que permanezco de una manera nueva con el Señor Crucificado. Ya no tengo el poder de la oficina para el gobierno de la Iglesia, pero al servicio de la oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro ”.

Más bien explícito, diríamos: sigue siendo Papa para siempre , porque no ha renunciado al título de Papa, el munus . Se convirtió en «papa ermitaño » y no emérito, ya que el instituto no existe, como hemos visto.

«Les pido que se acuerden de mí ante Dios y, sobre todo, que recen por los Cardenales, llamados a tan importante tarea, y por el nuevo Sucesor del Apóstol Pedro: que el Señor lo acompañe con la luz y la fuerza de su Espíritu» .

Aquí también el Papa Ratzinger no se refiere en absoluto al cónclave de 2013 , ilegítimo porque no había abdicado, sino al PRÓXIMO CONCLAVE VERDADERO que, a su muerte, o renuncia válida, tendrá que elegir al próximo Papa verdadero. Ya hemos visto esta especificación analizando la Declaratio como una «sede impedida».

Los habituales seguirán diciendo que se trata de lecturas tendenciosas, forzadas, etc. El problema es que estas lecturas tendenciosas suman ya una treintena de casos, lógicamente irreprochables, no las niega nadie y tienen correspondencias canónicas precisas . Próximamente publicaremos una lista completa con la opinión de especialistas.

Pero de todos modos, quien renuncie a priori al PENSAMIENTO LÓGICO no querrá y nunca podrá entender nada sobre este asunto.



