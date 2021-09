ALUCINANTE CARTA SOBRE LA VACUNACIÓN DE OBISPO DE PUERTO RICO. BELÉN CALVO, DE ADORACIÓN Y LIBERACIÓN, ESTUDIA Y REFUTA.

el •

¡Atentos a la carta del Obispo de Fajardo-Humacao (Puerto Rico), Luis Miranda, y a la respuesta en video, y con la documentación que

abajo les adjuntamos, de Belén Calvo, de Adoración y Liberación. ¡Imperdible!

VÍDEO DE BELÉN CALVO

NOTAS DE BELÉN CALVO EN SU ESTUDIO – RESPUESTA

Respuesta a la nota de prensa:

Dr. james Lawler en Nebraska Medicine Magazine:

https://www.nebraskamed.com/COVID/you-asked-we-answered-do-the-covid-19-vaccines-contain-aborted-fetal-cells

Sobre lineas celulares de fetos abortados:

https://www.rnanews.eu/la-afirmacion-enganosa-sobre-el-uso-de-celulas-de-fetos-abortados-para-desarrollar-la-vacuna-del-cov-19735.html

https://www.scinobs.com/post/vacunas-fetos

Video Schneider y demostración (minuto 1’36’’) de cómo buscar los ingredientes de la vacuna covid:

https://odysee.com/@laespiralazul:b/Schneider-fetos-abortados-en-las–vacunas-:f?r=F6iPKUcp3ZBGS1grd63bLCy3R41ULyan

Más sobre la experimentación con células de fetos humanos y de otras especies:

https://odysee.com/@FalsaRealidad:f/VACUNAS-CONTIENEN-FETOS-ABORTADOS:b?r=F6iPKUcp3ZBGS1grd63bLCy3R41ULyan

(El que habla es el enfermero, y abogado, Luis de Miguel Ortega. Más información en scabelum.com)

Algunas fichas de las vacunas covid (se anima a buscar más información, leer y discernir por uno mismo):

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/1201507001/FT_1201507001.pdf (páginas 4, 10 y 15 imprescindibles. En la 15 indica sin posibilidad de error, que se administrarán bajo PRESCRIPCIÓN MÉDICA: asegúrese de que un médico pone su nombre y firma en la receta…)

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Guia_Tecnica_Janssen.pdf (me ha llamado la atención de la página 6 en adelante: no se ha estudiado, etc. Pero siempre es mejor leer todo el contenido para juzgar por uno mismo)

Un médico crítico y una web sensata: “medicamentos que matan/dañan gravemente”:

https://www.actasanitaria.com/medicamentos-que-matandanan-gravemente/

Más inmunidad los que pasan el covid que los vacunados:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-24/vaccine-efficacy-diminished-as-delta-arose-cdc-report-shows?sref=i4qXzk6d

Estudio, muy reciente, que compara la inmunidad natural y la vacuna, al que hace referencia el enlace anterior:

https://es.scribd.com/document/521947447/2021-08-24-21262415v1-full#from_embed

– La ideología de los Derechos Humanos: Alain de Benoist

https://libreriaargentina956463481.wordpress.com/2019/05/21/mas-alla-de-los-derechos-humanos-alain-de-benoist/

https://es.scribd.com/document/77617725/Mas-alla-de-los-derechos-humanos-Alain-de-Benoist

Vacuna y Derechos Humanos: https://odysee.com/@Daniel.Asse:6/Vacuna-Obligatoria-Derechos-Humanos:5

Cirujano del ejército americano sobre las “vacunas”:

https://odysee.com/@laespiralazul:b/Cirujanadelejercitodelosestadosunidos:c?r=47mFyQM71JDkYySHADVDMYAR5EbSkUXC

Dr. Brooks “..(los inoculados) moriran en los próximos seis meses a cinco años”: https://odysee.com/@laespiralazul:b/dr.drawnbrooks:f?r=47mFyQM71JDkYySHADVDMYAR5EbSkUXC

Otras Diócesis en Puerto Rico que si firman certificados de objeción de conciencia por motivos religiosos: https://www.quenotelacuenten.org/2021/08/18/vacunacion-y-objecion-de-conciencia-la-iglesia-en-puerto-rico/

Más enlaces al respecto al final de este artículo:

https://adoracionyliberacion.com/2021/08/23/carta-de-una-ciudadana-y-feligresa-a-monsenor-mario-iceta-medico-y-arzobispo-de-burgos/

——————

————————–

